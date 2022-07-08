У російському Сбербанку виколупують чіпи зі старих банківських карток і вставляють у нові

У зв'язку з відсутністю поставок нових чіпів та західними санкціями в Сбербанку країни-агресора РФ вигадали “геніальне рішення” - діставати чіпи зі старих неактивованих карт та вставляти у нові. Цю операцію назвали "реімплантацією".

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Про це розповіла виконавчий директор, голова відділу кібербезпеки Сбербанку Ольга Маклашина під час конференції Paymentsecurity, повідомляє DW.

Топ-менеджер банку пояснила, що таке рішення було ухвалено на тлі дефіциту нових чіпів. За її словами, Сбербанк здебільшого працював з європейськими виробниками таких технологій, але зараз "спостерігаються складнощі" з логістикою з Європи.

Крім того, зазначила Маклашина, на тлі відходу з російського ринку міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard з'явився підвищений попит на випуск нових карток "Мир".

"Чипов стало мало, коштувати стало дорого, відповідно, наші колеги з центру емісії придумали рішення, близьке до геніального, - реімплантація чіпів банківських карток. Тобто ми почали виколупувати чіпи з карток і вставляти їх у нові карти", - сказала Маклашина на конференції .

Вона уточнила, що "реімплантації" чіпів зазнають лише неактивовані карти, які клієнти замовили, але не прийшли за ними. При цьому дані з таких чіпів у процесі переустановки видаляються.

За даними Маклашиної, всього за місяць у Сбербанку накопичується 375 тисяч неактивованих карток. При цьому купівля одного нового чіпа обійшлася б банку 5 євро, а "реімплантанція" для однієї картки коштує лише 1,3 євро. Процес перевстановлення чіпів дозволив компанії заощадити мільярд, повідомила топ-менеджер.

Нагадаємо, Євросоюз з 14 червня відключив найбільший російський банк Сбербанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти Росії за агресію проти України.