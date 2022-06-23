McDonald's готовится возобновить работу в Украине

Украинский офис американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's в настоящее время работает над обновлением протоколов безопасности, после чего компания, возможно, сможет открыть свои заведения. Сейчас планируется, что McDonald's снова начнет работать в Украине в августе.

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Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на руководителя одного из киевских ресторанов McDonald's.

СЕО сети Юлия Бадритдинова подтвердила, что McDonald's готовится к открытию своих заведений в Украине, но назвать сроки она не может. При этом она подчеркнула, что в любом случае в новом протоколе безопасности будет указано, что рестораны не будут работать во время воздушной тревоги.

"Когда звучит сигнал "воздушная тревога", рестораны срочно должны закрываться, что само по себе достаточно непростым процессом, поскольку ресторан – это минизавод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей", — отметила Бадритдинова, добавив, что в протокол обязательно включат просмотр каждой локации на предмет наличия рядом бомбоубежищ.

Кроме того, сейчас McDonald's работает над восстановлением цепочек поставок. Из-за боевых действий некоторые производители больше не могут поставлять необходимые продукты в нужно количестве.

"Подавляющее большинство наших поставщиков работают, но из-за разрушенной инфраструктуры есть определенная категория продуктов, которые придется закупать в других регионах или странах. Например, упаковка или соки длительного хранения, соусы и т.д", — рассказала генеральный директор McDonald's в Украине.

Напомним, в день полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля, компания McDonald’s закрыла все свои рестораны в Украине. В сети заявили, что заведения будут оставаться закрытыми, пока будут сохраняться угрозы атак со стороны России.

При этом уже в июне Министерство иностранных дел начало переговорный процесс с украинским офисом McDonald's и штаб-квартирой компании в США. МИД хочет убедить сеть ресторанов быстрого питания возобновить работу в Украине, не дожидаясь завершения боевых действий.