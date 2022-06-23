McDonald's готується відновити роботу в Україні

Український офіс американської мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's зараз працює над оновленням протоколів безпеки, після чого компанія, можливо, зможе відкрити свої заклади. Наразі планується, що McDonald's знову почне працювати в Україні у серпні.

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Про це повідомляє видання Forbes із посиланням на керівника одного з київських ресторанів McDonald's.

СЕО мережі Юлія Бадрітдінова підтвердила, що McDonald's готується до відкриття своїх закладів в Україні, але назвати терміни вона не може. При цьому вона наголосила, що у будь-якому разі в новому протоколі безпеки буде зазначено, що ресторани не працюватимуть під час повітряної тривоги.

"Коли звучить сигнал "повітряна тривога", ресторани терміново повинні закриватися, що саме по собі є досить непростим процесом, оскільки ресторан – це мінізавод зі складним обладнанням та великою кількістю відвідувачів", - зазначила Бадрітдінова, додавши, що до протоколу обов'язково включать перегляд кожної локації щодо наявності поруч бомбосховищ.

Крім того, зараз McDonald's працює над відновленням ланцюжків постачання. Через бойові дії деякі виробники більше не можуть постачати необхідні продукти у потрібній кількості.

"Переважна більшість наших постачальників працюють, але через зруйновану інфраструктуру є певна категорія продуктів, які доведеться закуповувати в інших регіонах чи країнах. Наприклад, упаковка чи соки тривалого зберігання, соуси тощо", - розповіла генеральний директор McDonald's в Україні.

Нагадаємо, у день повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого, компанія McDonald's закрила усі свої ресторани в Україні. У мережі заявили, що заклади залишатимуться закритими, поки зберігатимуться загрози атак з боку Росії.

При цьому вже в червні Міністерство закордонних справ розпочало переговорний процес із українським офісом McDonald's та штаб-квартирою компанії в США. МЗС хоче переконати мережу ресторанів швидкого харчування відновити роботу в Україні, не чекаючи на завершення бойових дій.