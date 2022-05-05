МакДональдз не откроет рестораны в Украине, пока будет угроза обстрелов

24 февраля компания МакДональдз закрыла рестораны в Украине.

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Заведения будут оставаться закрытыми, пока будут сохраняться угрозы атак со стороны РФ.

Об этом рассказали Delo.ua в пресс-службе компании.

Ранее компания обнародовала финансовый отчет за первый квартал 2022 года. Так, в первом квартале 2022 года прибыль сети ресторанов МакДональдз сократилась на 28% в годовом исчислении – до $1,1 млрд ($1,48 на акцию).

В этот же период 2021 года показатель составил $1,54 млрд ($2,05 на акцию).

Основная причина падения доходов — закрытие ресторанов в Украине и РФ в связи с войной. При этом расходы на оплату аренды помещений, выплату зарплат работникам закрытых заведений и выплаты поставщикам составили 27 миллионов долларов.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МакДональдз открыл кухни по всей Украине для передачи еды военным из своих ресторанов.