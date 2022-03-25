Кафе и рестораны возобновляют работу, несмотря на военное положение в стране: доля открытых заведений выросла с 14% до 38%

Больше всего работающих заведений в Закарпатской области, а меньше всего в Черниговской.

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По данным компании Poster, в конце февраля 2022 года в стране работало всего 14% заведений, а к концу марта показатель вырос до 38%. Исследование основывается на данных более 9 тысяч заведений-клиентов компании Poster в Украине.

Так, с начала марта рестораторы понемногу начали возвращаться к работе, даже несмотря на военное положение.

Наибольшее количество работающих заведений в регионах, где нет активных боевых действий.

Например, в Закарпатской области сегодня работают 84% заведений, в Черновицкой – 77%, в Тернопольской – 73%, в Хмельницкой – 75%, в Ивано-Франковской – 72%, во Львовской – 69% от довоенного количества.

Для сравнения: в Киевской области открыто только 16% заведений, в Киеве – 18%, в Черниговской области работает только 1% клиентов Poster по сравнению с довоенным показателем.

Напомним, проект "ЛУН Город" совместно с компанией Poster запустили бот для владельцев заведений питания для их отображения на "Полезной карте", информирующей о работающих во время войны объектах.