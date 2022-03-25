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Кафе та ресторани відновлюють роботу, незважаючи на воєнний стан у країні: частка відкритих закладів зросла з 14% до 38%
Найбільше закладів, що працюють, у Закарпатській області, а найменше – у Чернігівській.
За даними компанії Poster, наприкінці лютого 2022 року в країні працювало лише 14% закладів, а до кінця березня показник зріс до 38%. Дослідження ґрунтується на даних понад 9 тисяч закладів-клієнтів компанії Poster в Україні.
Так, з початку березня ресторатори поступово почали повертатися до роботи, навіть незважаючи на військовий стан.
Найбільша кількість закладів, що працюють, у регіонах, де немає активних бойових дій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наприклад, у Закарпатській області сьогодні працюють 84% закладів, у Чернівецькій – 77%, у Тернопільській – 73%, у Хмельницькій – 75%, у Івано-Франківській – 72%, у Львівській – 69% від довоєнної кількості.
Для порівняння: у Київській області відкрито лише 16% закладів, у Києві – 18%, у Чернігівській області працює лише 1% клієнтів Poster у порівнянні з довоєнним показником.
Нагадаємо, проєкт "ЛУН Місто" спільно з компанією Poster запустили бот для власників закладів харчування для їх відображення на "Корисній мапі", що інформує про об'єкти, що працюють під час війни.