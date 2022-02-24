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Бізнес
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В Україні закриваються усі ресторани McDonald's

В Україні закриваються усі ресторани McDonald's

У компанії не повідомили, коли матимуть змогу відновити роботу ресторанів мережі.

У зв'язку із запровадженням військового стану в країні мережа ресторанів McDonald's призупинила роботу всіх закладів в Україні. Відповідне повідомлення опубліковано на офіційній сторінці компанії у Facebook .

Компанія прийняла рішення про зупинення роботи всіх ресторанів у країні для того, щоб забезпечити безпеку співробітникам організації.

"Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас, посміхатися і робити те, що ми робимо найкраще - дарувати смачні та чудові моменти для вас", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські продуктові мережі заявили, що продовольства в магазинах та на складах достатньо для забезпечення населення.