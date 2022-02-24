Uber, Bolt та Uklon розповіли, як працюватимуть під час воєнного стану

У зв'язку з наступом російських військ на територію України, компанія Uber призупинила роботу сервісу. Bolt та Uklon працюють у штатному режимі.

Компанії-агрегатори сервісів таксі розповіли про роботу під час воєнного стану країни. Так, компанія Uber припинила роботу на невизначений термін.

"У зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями ми вирішили тимчасово призупинити роботу програми. Ми продовжуємо стежити за обставинами та сподіваємось, що це тимчасова ситуація", — розповіли в Uber.

У Bolt повідомили, що незважаючи на введення воєнного стану, компанія Bolt продовжує працювати у штатному режимі.

Компанія Uklon також готова підтримувати роботу сервісу у містах України.

"Ми спостерігаємо за ситуацією та наголошуємо, що готові підтримувати роботу сервісу в містах. Ситуація по-різному вплинула на роботу сервісу і бачимо, що вартість поїздки відреагувала та зросла. Цьому є об'єктивні причини: великі пробки, також кількість активних водіїв, які співпрацюють із сервісом, сьогодні менше. Адже хто вибрав для себе варіант залишатися вдома із сім'єю, хто захищати нашу державу. Крім того – спостерігаємо проблеми на автозаправках", — кажуть у компанії.

У Uklon додали, що обмежили верхню межу коефіцієнта. Також у користувачів завжди є можливість керувати ціною самостійно – збільшувати чи зменшувати її вручну.

Нагадаємо, що державна митна служба України повідомила про режим роботи пропускних пунктів під час воєнного стану.