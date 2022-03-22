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Бизнес
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ЛУН запустил возможность для ресторанов и кафе добавлять себя на онлайн-карту работающих заведений

ЛУН запустил возможность для ресторанов и кафе добавлять себя на онлайн-карту работающих заведений

Проект "ЛУН Город" совместно с компанией Poster запустили бот для владельцев заведений питания для их отображения на "Полезной карте", информирующей о работающих во время войны объектах, передает AIN.ua.

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Чтобы вывести на карту свой ресторан, кафе или точку с фастфудом, необходимо запустить бот @LunAndPosterBot и указать название заведения, график работы, адрес и отправить геопозицию.

Кроме того, поскольку партнером проекта является Poster, все учреждения, пользующиеся этой системой, также могут сами нанести себя на карту или отключиться от нее.

Для этого в административной панели Poster нужно открыть "ЛУН Город" и также указать упомянутые данные, после чего нажать "сохранить". Заведение появится на карте в течение 30 минут.

"Главная проблема сейчас в том, что некоторые заведения боятся добавлять себя на карту. Но наоборот – это стоит делать. Государство стимулирует, чтобы малый бизнес работал. Мы понимаем, что на маркетинг сейчас денег ни у кого нет. Посещаемость нашей карты – 20-30 тысяч посещений в день. Это хоть какой-то способ сообщить, что вы открылись", — отметил главный маркетолог ЛУН Денис Судилковский.

На сегодня онлайн-карта, кроме некоторых заведений питания, отображает работающие АЗС ОККО, WOG, SOCAR, супермаркеты "Сильпо", отделения почтово-логистических операторов "Новая почта", Meest и Justin, автоматы питьевой воды BWT Aqua, бюветы в Киеве, магазины товаров для красоты и здоровья Eva, а также работающие аптеки.

Каждая из сетей отображена в виде отдельного слоя карты, который пользователь может включать и выключать по своему выбору. Пользоваться картой можно и с компьютера, и с мобильного устройства.

Напомним, что данный сервис ЛУН запустил лишь около двух недель назад, и тогда он содержал лишь данные о заправках ОККО, "Сильпо", "Новой почте" и Justin.

При этом создатели предусмотрели форму для фидбэка, где можно сообщить о неточностях на карте (а они могут возникать, в частности, из-за неправильно отправленной геопозиции объекта).

Автор:
Тимофей Беспятов