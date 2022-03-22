ЛУН запустив можливість для ресторанів та кафе додавати себе на онлайн-карту закладів, що працюють

Проєкт "ЛУН Місто" спільно з компанією Poster запустили бот для власників закладів харчування для їх відображення на "Корисній карті", що інформує про об'єкти, що працюють під час війни, передає AIN.ua.

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Щоб вивести на карту свій ресторан, кафе або точку з фастфудом, необхідно запустити бот @LunAndPosterBot та вказати назву закладу, графік роботи, адресу та надіслати геопозицію.

Крім того, оскільки партнером проєкту є Poster, всі установи, що користуються цією системою, також можуть самі нанести себе на карту або відключитись від неї.

Для цього в адміністративній панелі Poster потрібно відкрити "ЛУН Місто" і також вказати згадані дані, після чого натиснути "зберегти". Заклад з'явиться на карті протягом 30 хвилин.

"Головна проблема зараз в тому, що деякі заклади бояться додавати себе на мапу. Але навпаки — варто це робити. Держава стимулює, щоби малий бізнес працював. Ми розуміємо, що на маркетинг зараз грошей ні в кого не має. Відвідуваність нашої карти — 20-30 тисяч відвідувань на день. Це хоч якийсь спосіб повідомити, що ви відкрилися", — зазначив головний маркетолог ЛУН Денис Суділковський.

На сьогодні онлайн-карта, крім деяких закладів харчування, відображає АЗС ОККО, WOG, SOCAR, супермаркети "Сільпо", відділення поштово-логістичних операторів "Нова пошта", Meest і Justin, автомати питної води BWT Aqua, бювети у Києві, магазини товарів для краси та здоров'я Eva, а також працюючі аптеки.

Кожна мережа відображається у вигляді окремого шару карти, який користувач може вмикати та вимикати за своїм вибором. Користуватися мапою можна і з комп'ютера, і з мобільного пристрою.

Нагадаємо, що цей сервіс ЛУН запустив лише близько двох тижнів тому і тоді він містив лише дані про заправки ОККО, "Сільпо", "Нову пошту" та Justin.

При цьому творці передбачили форму для фідбеку, де можна повідомити про неточності на карті (а вони можуть виникати, зокрема, через неправильно відправлену геопозицію об'єкта).