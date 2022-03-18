У Києві відкриють безкоштовний ресторан для пенсіонерів "Паляниця"

Заклад "Чорноморка", що знаходиться у Києві за адресою Велика Васильківська, 49а, буде перетворено на безкоштовний ресторан для пенсіонерів. Про це ресторатор Алекс Купер заявив у своєму Facebook.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Власники мережі закладів "Чорноморка" надали ресторатору приміщення, де організовано безкоштовні обіди для місцевих пенсіонерів.

"Щодня з 12 до 15 години гарячі обіди чекають на дідусів і бабусь. Можна поїсти всередині або взяти з собою", — йдеться в повідомленні.

Заклад відкриється у суботу, 19 березня, і називатиметься "Паляниця".

Алекс Купер зазначив, що до проєкту приєдналися "Наша Ряба", яка безкоштовно надає проекту курятину, та пекарня Bakehouse, яка забезпечує заклад хлібом.

Він також закликав власників інших закладів приєднатись до ініціативи.

Нагадаємо, Державне агентство меліорації та рибного господарства запустило онлайн-платформу, яка консолідує в єдиній інформаційній системі дані про наявність риби та рибопродукції, яка може бути використана для продовольчих потреб Збройних сил та інших військових формувань.

Поступово відновлюють обслуговування та різноманітні комерційні служби. Так, сервіс доставки Glovo після тимчасової перерви через початок війни 24 лютого знову почав працювати у 19 містах.