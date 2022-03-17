Держрибагентство запустило онлайн-платформу для сприяння постачанню риби військовим

Державне агентство меліорації та рибного господарства запустило онлайн-платформу "Риба-Допомога-Захист", яка консолідує в єдиній інформаційній системі дані про наявність риби та рибопродукції, яка може бути використана для продовольчих потреб Збройних сил та інших військових формувань.

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Як йдеться у повідомленні відомства, також через неї можна подавати заявки щодо наявності переробних потужностей для виробництва продукції з водних біоресурсів; продавців рибної продукції; можливостей вантажних перевезень; а також заявки про допомогу від волонтерських та інших організацій, які можуть тим чи іншим шляхом сприяти забезпеченню продовольчої безпеки України.

В агентстві також повідомляють, що завдяки налагодженій комунікації рибоохоронних патрулів з військовими адміністраціями, суб'єктами рибного господарства та переробниками риби для потреб військових та населення станом на 16 березня було передано вже понад 70 тонн риби та рибопродукції.

При цьому "значна частина" рибоохоронців зараз перебуває в лавах ЗСУ, територіальної оборони та інших військових формувань, захищаючи країну.

"Інші ж виконують функції держави на місцях в економічних умовах воєнного стану. В окремих випадках, по можливості, проводяться рибоохоронні рейди, щоб уникнути фактів мародерства та захисту стратегічних об'єктів на воді", — додають у відомстві.

Крім того, працівники територіальних управлінь Держрибагентства залучені і в інших напрямках, зокрема, регулярно передають силовикам сітки для плетіння засобів маскування, займаються волонтерством, допомагають одягом, житлом та продуктами харчування цивільному населенню.