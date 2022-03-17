Госрыбагентство запустило онлайн-платформу для содействия снабжению военных рыбой

Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства запустило онлайн-платформу "Рыба-Помощь-Защита", которая консолидирует в единой информационной системе данные о наличии рыбы и рыбопродукции, которая может быть использована для продовольственных нужд Вооруженных сил и других военных формирований.

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Как говорится в сообщении ведомства, также через нее можно подавать заявки о наличии перерабатывающих мощностей для производства продукции из водных биоресурсов; продавцов рыбной продукции; возможностей грузовых перевозок; а также заявки о помощи от волонтерских и других организаций, которые могут тем или иным путем способствовать обеспечению продовольственной безопасности Украины.

В агентстве также сообщают, что благодаря налаженной коммуникации рыбоохранных патрулей с военными администрациями, субъектами рыбного хозяйства и переработчиками рыбы для нужд военных и населения по состоянию на 16 марта было передано уже более 70 тонн рыбы и рыбопродукции.

При этом "значительная часть" рыбоохранников сейчас находится рядах ВСУ, территориальной обороны и других военных формирований, защищая страну.

"Другие же выполняют функции государства на местах в экономических условиях военного положения. В отдельных случаях, по возможности, проводятся рыбоохранные рейды во избежание фактов мародерства и защиты стратегических объектов на воде", — добавляют в ведомстве.

Кроме того, работники территориальных управлений Госрыбагентства задействованы и в других направлениях, в частности, регулярно передают силовикам сетки для плетения маскировочных средств, занимаются волонтерством, помогают одеждой, жильем и продуктами питания гражданскому населению.