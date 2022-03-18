В Киеве откроют бесплатный ресторан для пенсионеров "Паляниця"

Заведение "Черноморка", которое находится в Киеве по адресу Большая Васильковская, 49а, будет преобразовано в бесплатный ресторан для пенсионеров. Об этом ресторатор Алекс Купер заявил в своем Facebook.

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Владельцы сети заведений "Черноморка" предоставили ресторатору помещение, где организованы бесплатные обеды для местных пенсионеров.

"Каждый день с 12 до 15 часов горячие обеды ждут дедушек и бабушек. Можно поесть внутри или взять с собой", — говорится в сообщении.

Заведение откроется в субботу, 19 марта, и будет называться "Паляниця".

Алекс Купер отметил, что к проекту присоединились "Наша Ряба", которая бесплатно предоставляет проекту курятину, и пекарня Bakehouse, обеспечивающая заведение хлебом.

Он также призвал владельцев других заведений присоединиться к инициативе.

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Постепенно восстанавливают обслуживание и различные коммерческие службы. Так, сервис доставки Glovo после временного перерыва из-за начала войны 24 февраля снова начал работать в 19 городах.