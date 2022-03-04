Glovo возобновляет работу в 19 городах

Сервис доставки Glovo после временного перерыва из-за начала войны 24 февраля снова начал работать в 19 городах. Об этом сообщила пресс-служба компании.

При этом сервис начинает работать с льготными условиями. В частности, комиссия для партнеров по бабблам "Рестораны", "Супермаркеты" и "Аптеки" составит 0%.

В настоящее время компания не назвала еще точный список городов, где она восстанавливает работу. Известно, что приложение уже доступно в Днепре, Каменце-Подольском, Умани, Виннице, Черкассах.

При это до войны компания присутствовала в следующих городах: Львове, Черновцах, Дрогобыче, Трускавце, Ужгороде, Кривом Рогу, Хмельницком, Ивано-Франковске, Одессе, Ровно, Тернополе, Луцке, Черноморске, Кропивницком, Днепре, Запорожье, Виннице, Черкассах, Каменец-Подольске и Умани.

Весь операционный доход Glovo передает Вооруженным силам Украины. Также команда компании создала координационный центр, занимающийся поиском и доставкой медикаментов во всех городах Украины. А также запустила волонтерский центр во Львове для поддержки сотрудников компании и переселенцев из разных городов Украины.

Другие компании также постепенно восстанавливают работу. В частности, международный сервис такси Uber снова будет работать, но пока только во Львове и только для перевозки товаров первой необходимости и оказания какой-либо помощи.

А вот Bolt сообщили, что, несмотря на введение военного положения, сервис продолжает работать в штатном режиме.