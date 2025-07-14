Електронні торги на OpenMarket за перше півріччя принесли держбюджету понад 43 млн гривень

Упродовж січня–червня 2025 року на електронних аукціонах OpenMarket ДП "СЕТАМ" було реалізовано майна на загальну суму понад 1,15 млрд грн. До державного бюджету України вже перераховано понад 43 млн грн податків, зборів, обов’язкових платежів і дивідендів. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

Арештованого майна було реалізовано на 726 млн грн, а в межах добровільного продажу (переважно банківського майна) на 425 млн грн.

Найдорожчим лотом, реалізованим через систему OpenMarket у першому півріччі, стала нафта для нафтопереробних підприємств, продана за 63 млн грн.

"Загалом через систему проведено 2 770 успішних аукціонів, що підтверджує ефективність електронних торгів та зростання довіри до державного майданчика. Завдяки конкуренції під час торгів продавці отримали додаткові 97,1 млн грн понад стартову вартість майна", — зазначили в Мінюсті.

Аукціон OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції) працює на всій території України з 2014 року та залишається відкритим і зручним інструментом для реалізації та купівлі майна через інтернет.

Нагадаємо, за перші три місяці 2025 року до державного бюджету надійшло понад 25 мільйонів гривень завдяки діяльності електронних торгів із продажу майна у системі OpenMarket.