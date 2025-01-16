Міністерство юстиції призначило нового гендиректора ДП "СЕТАМ"

Міністерство юстиції призначило Романа Осадчука на посаду генерального директора ДП “СЕТАМ”.

Про це повідомила пресслужба СЕТАМ.

Зазначається, що Осадчука призначено з 15 січня 2025 року на умовах контракту з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.

Коментуючи своє призначення, Осадчук зазначив, що на підприємство чекають важливі зміни, які допоможуть зробити аукціони більш адаптованим під потреби покупців та продавців, що дозволить йому вийти на нові результати.

Зауважимо, у 2015 — 2024 роках Осадчук працював директором Хмельницької філії ДП СЕТАМ.

У жовтні 2024 року Мін’юст звільнив з посади гендиректора СЕТАМ Олександра Мамро, якого було призначено у червні 2020 року.

Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України у березні 2022 року відновило проведення електронних аукціонів із продажу арештованого та банківського майна у системі OpenMarket.

Про СЕТАМ

ДП "СЕТАМ" — державне підприємство, що створено Міністерством юстиції України для сприяння реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб.

Відомство уповноважено на здійснення заходів із супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів арештованим майном, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у ній, організацію та проведення електронних торгів, виконання інших функцій, передбачених тимчасовим порядком реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів.