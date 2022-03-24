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Бізнес
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В Україні відновлять аукціони з продажу арештованого майна

В Україні відновлять аукціони з продажу арештованого майна
З технічного та ресурсного боку система повністю готова. Фото: Facebook/"СЕТАМ"

Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України готується відновити проведення електронних аукціонів із продажу арештованого та банківського майна у системі OpenMarket.

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Про це повідомляє прес-служба державного підприємства "СЕТАМ".  

Як зазначив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро, з технічного та ресурсного боку система повністю готова. "Наразі завершується аналіз юридичних механізмів забезпечення проведення угод після проведення аукціонів. З цього приводу проходять постійні консультації з основними стейкхолдерами  Мін'юстом, виконавцями та основними замовниками добровільної реалізації (банками)",  розповів Мамро.  

7 березня поточного року в "СЕТАМ" заявили, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та запровадженням правового режиму військового стану електронні аукціони не проводитимуться і сайт тимчасово буде недоступний.  

"Співробітники ДП "СЕТАМ" наразі залучені до боротьби з агресором. Зокрема, активно передають конфісковане майно та майно державних банків на потреби Збройних сил України",повідомили у держпідприємстві.  

Нагадаємо, 26 лютого через військову агресію РФ проти України Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, згідно з яким конфісковане та безхазяйне майно передано до сфери управління Міноборони на потреби Збройних сил України.

Після цього в "СЕТАМ" заявили, що готові передати ЗСУ та територіальній обороні 600 конфіскованих автомобілів та інше майно.

Автор:
Дмитро Нарожний