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Бизнес
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В Украине возобновят аукционы по продаже арестованного имущества

В Украине возобновят аукционы по продаже арестованного имущества
С технической и ресурсной стороны система полностью готова. Фото: Facebook/"СЕТАМ"

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины готовится возобновить проведение электронных аукционов по продаже арестованного и банковского имущества в системе OpenMarket. 

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Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "СЕТАМ". 

Как отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро, с технической и ресурсной стороны система полностью готова. "В настоящее время завершается анализ юридических механизмов обеспечения проведения сделок после проведения аукционов. По этому поводу проходят постоянные консультации с основными стейкхолдерами – Минюстом, исполнителями и основными заказчиками добровольной реализации (банками)", – рассказал Мамро. 

7 марта текущего года в "СЕТАМ" заявили, что в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и введением правового режима военного положения электронные аукционы проводиться не будут и сайт временно будет недоступен. 

"Сотрудники ГП "СЕТАМ" в настоящее время привлечены к борьбе с агрессором. В частности, активно передают конфискованное имущество и имущество государственных банков на нужды Вооруженных сил Украины",  сообщили в госпредприятии. 

Напомним, 26 февраля из-за военной агрессией РФ против Украины Кабинет министров Украины принял распоряжение, согласно которому конфискованное и бесхозное имущество передано в сферу управления Минобороны на нужды Вооруженных сил Украины.

После этого в "СЕТАМ" заявили, что готовы передать ВСУ и территориальной обороне 600 конфискованных автомобилей и другое имущество.

Автор:
Дмитрий Нарожный