Битва за ликвид: кто и как препятствует СЕТАМ продавать арестованное имущество

В СЕТАМ заявляют, что в 90% случаев, когда продается ликвидное дорогостоящее арестованное имущество, возникают препятствия, что в конечном итоге приводит к остановке реализации такого актива.

Госпредприятие СЕТАМ, осуществляющее продажу арестованного имущества, в этом году увеличило объемы продаж активов по сравнению с 2020 годом на 1,9 млрд грн и достигло цифры в 3,7 млрд грн. Но, как отметил заместитель гендиректора по юридическим вопросам госпредприятия Ярослав Деяк, прирост объема выручки мог бы быть еще больше, если бы не оставшиеся непреодолимыми проблемы с прошлых лет. В первую очередь речь идет о препятствовании продаже имущества со стороны должников и недобросовестных участников торгов, аффилированных с должниками и останавливающих торги с помощью судебных решений.

"Почти всякий раз, когда продается ликвидное дорогостоящее арестованное имущество, происходят какие-то препятствия, что приводит к остановке реализации такого актива. Если будем в процентном соотношении говорить, то такое происходит в 90% случаев", — заявил заместитель гендиректора в своем интервью "Деловой столице".

По словам Деяка, судебные решения, тормозящие продажу имущества, принимаются не только в рамках дел о банкротстве, но и в рамках уголовных производств, хозяйственного, гражданского или административного судопроизводства.

"Это могут быть совершенно разные определения. Но, как правило, продажа очень ликвидных активов останавливается именно в рамках дел о банкротстве или в рамках уголовных производств. Их всегда очень много", — отметил Ярослав Деяк.

Среди наиболее резонансных дел, где таких судебных решений было больше всего, в СЕТАМ называют дела, связанные с реализацией коммерческой недвижимости.

Так, первым примером является имущественный комплекс компании "Птицефабрика Киевская", расположенный в Киеве и Киевской области. Это имущество было передано в ипотеку Национальному банку как обеспечение долгов банка "Финансовая инициатива" по рефинансированию, и суд удовлетворил иск регулятора об обращении взыскания на это имущество. В октябре 2020 года СЕТАМ продал его почти за 1 млрд грн. Но в результате продажи были сорваны, поскольку первичные покупатели, которые могли иметь связи с собственником банка "Финансовая инициатива" Олегом Бахматюком, отказались платить средства за приобретенный актив. Когда право покупки перешло к следующим покупателям, они также отказались платить. Кроме того, Печерский райсуд Киева в январе этого года по ходатайству Офиса генпрокурора наложил арест на это имущество, который был отменен только в конце июня текущего года.

Второе дело связано с продажей пяти цехов завода "Большевик" общей площадью 6,4 тысячи кв. м, которые СЕТАМ продал еще в 2019 году за 23,5 млн грн. Эту продажу обжаловал Фонд государственного имущества, который хотел продать эти цеха в составе завода "Большевик" во время приватизации. Сейчас дело о законности продажи цехов СЕТАМом слушается в Верховном суде в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда.

И последнее, самое "запутанное судами" дело — это дело по продаже здания гостиницы Военно-Никольского монастыря, расположенного в Киеве по ул. Ивана Мазепы, 11.

Этот актив СЕТАМ выставил на торги еще 30 апреля этого года, но с тех пор завершить продажу объекта ему так и не удалось. Здание продавалось в рамках исполнительного производства ООО "ЗВ Риэлти", взыскание с которого осуществляло на основании решения суда обанкротившееся предприятие "Росава". Обе компании связаны с олигархом Константином Жеваго. Средства из "Росавы" до ее банкротства выводились на "ЗВ Риэлти".

Победителем конкурса по продаже здания стала компания "Перфом Стандарт", которая согласилась до 19 мая заплатить за нее 307,4 млн грн, а также уплатить СЕТАМ 3,3 млн грн вознаграждения за организацию торгов. А после отказа уплатить деньги право покупки перешло к другому участнику торгов — компании "Финтакт".

Но оказалось, что оба претендента на покупку здания также связаны с компаниями Константина Жеваго. И обе компании, чтобы не платить средства за актив, начали активно блокировать торги и пытаться забрать у СЕТАМ гарантийные взносы — по 12,1 млн грн каждая, которые были ими уплачены для участия в конкурсе.

Конкурс по продаже объекта связанные с Константином Жеваго компании заблокировали с помощью судебных решений Голосеевского и Святошинского районных судов, принятых на основании уголовных дел, возбужденных полицией по надуманным причинам.

Комментируя ситуацию, частный исполнитель исполнительного округа города Киева Ярослав Бережной, на которого возложено исполнение решения суда о продаже здания гостиницы Военно-Никольского монастыря, обратил внимание на важность исполнения решений судов, обеспечивающих права кредиторов. По его словам, судебные решения должны устанавливать справедливость, а исполнительная служба обеспечивать их исполнение.

"Если решение не выполняется, то в этом случае нивелируется само понятие судебной системы и ее справедливых решений", — считает частный исполнитель.

По словам Бережного, затягивание продажи здания гостиницы Военно-Никольского монастыря стало возможно благодаря судебным решениям, основанием для которых стали очевидные злоупотребления со стороны правоохранительных органов. В частности, суды неоднократно налагали арест на объект на основании ходатайства Святошинской прокуратуры, не имеющей никакого отношения ни к территории, где расположено само здание гостиницы, ни к территории, где работает частный исполнитель. Всего полицией было возбуждено два уголовных дела, на основании которых был заблокирован конкурс. При этом второе уголовное дело было возбуждено по заявлению, которое фактически слово в слово повторяет первое заявление, по которому уголовное дело было возбуждено, а впоследствии закрыто при отсутствии состава преступления.

Частный исполнитель также отметил, что фабула уголовного дела говорит о том, что якобы продажа здания гостиницы Военно-Никольского монастыря организовала группа лиц с целью наживы. Хотя продажи осуществлялись вполне законно – на основании решения суда. Теперь, из-за блокирования продаж этого имущества, Ярослав Бережной как частный исполнитель выполнить это решение не может. Более того, он оказался под угрозой привлечения к уголовной ответственности именно за попытки выполнить законное решение суда о продаже имущества.

"Получается так, что у нас уголовная ответственность наступает не за неисполнение решения суда, а, наоборот, за его исполнение. Это же нонсенс! Теперь частные исполнители должны думать не о том, как выполнить решение суда, а о том, как не попасть" за решетку за исполнение законных решений", — возмущается Я. Бережной.

Частный исполнитель пояснил, что победители конкурса, связанные между собой блокирующие продажу компании, нашли щель в действующем законодательстве. В частности, в нормативных документах, регулирующих порядок продажи имущества, указано, что покупатель может не платить деньги за приобретенный актив, если он находится под арестом.

"И вот таким образом они избегают уплаты всей суммы за здание и спасают свои авансовые взносы", — говорит Я. Бережной.

В свою очередь Я. Деяк уверен, что рано или поздно СЕТАМ все же отразит все атаки недобросовестных участников торгов и в конце концов совершит продажу этого объекта, в результате чего кредиторы получат возврат долгов, а государство в лице СЕТАМа вознаграждение за организацию торгов. Но проблема усугубляется еще и тем, что суды сейчас очень загружены, и вынесение справедливых решений в них затягивается на определенный срок, даже несмотря на то, что доводы оппонентов надуманные и безосновательные.

В то же время, пока продолжаются судебные споры, государство и кредиторы не могут получить причитающиеся им средства, а потенциальные инвесторы, созерцая эти судебные войны, в очередной раз задумываются: стоит ли инвестировать в Украину в принципе, если долги придется возвращать через многочисленные суды?