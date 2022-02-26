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Кабмин передал конфискованное имущество армии

Кабмин передал конфискованное имущество армии

Кабинет министров решил передать конфискованное имущество вооруженным силам. Об этом на своем Facebook написала вице-премьер министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня Правительство приняло Распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды Вооруженных Сил Украины (в первую очередь речь идет об автотранспорте). Спасибо министру юстиции Денису Малышке и всем причастным за оперативную работу!", — написала она.

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин&nbsp;объявил&nbsp;фактическую войну Украине. Уже третьи сутки страна находится под обстрелом ракет и систем залпового огня. Российская ракета попала в жилую высотку в Киеве. Чернигов обстреливают из “Градов”. Есть потери среди мирного населения страны.
Автор:
Степан Крьока