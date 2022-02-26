Кабмин передал конфискованное имущество армии

Кабинет министров решил передать конфискованное имущество вооруженным силам. Об этом на своем Facebook написала вице-премьер министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сегодня Правительство приняло Распоряжение о передаче всего конфискованного судами и таможней имущества на нужды Вооруженных Сил Украины (в первую очередь речь идет об автотранспорте). Спасибо министру юстиции Денису Малышке и всем причастным за оперативную работу!", — написала она.