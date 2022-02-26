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Кабмін передав конфісковане майно армії

Кабмін передав конфісковане майно армії

Кабінет Міністрів вирішив передати конфісковане майно збройним силам. Про це на своєму Facebook написала віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні Уряд ухвалив Розпорядження про передачу всього конфіскованого судами та митницею майна на потреби Збройних Сил України (насамперед йдеться про автотранспорт). Дякуємо міністру юстиції Денису Малишку та всім причетним за оперативну роботу!", - написала вона.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив фактичну війну Україні. Вже третю добу країна перебуває під обстрілом ракет та систем залпового вогню. Російська ракета потрапила у житлову висотку у Києві. Чернігів обстрілюють із “Градів”. Існують втрати серед мирного населення країни.
Автор:
Степан Крьока