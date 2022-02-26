Кабмін передав конфісковане майно армії

Кабінет Міністрів вирішив передати конфісковане майно збройним силам. Про це на своєму Facebook написала віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні Уряд ухвалив Розпорядження про передачу всього конфіскованого судами та митницею майна на потреби Збройних Сил України (насамперед йдеться про автотранспорт). Дякуємо міністру юстиції Денису Малишку та всім причетним за оперативну роботу!", - написала вона.