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Министерство юстиции назначило нового гендиректора ГП "СЕТАМ"

Гендиректор СЕТАМ Роман Осадчук
Гендиректор СЕТАМ Роман Осадчук. Фото: facebook.com/setam.gov

Министерство юстиции назначило Романа Осадчука на должность генерального директора ГП "СЕТАМ".

Об этом сообщила пресс-служба СЕТАМ.

Отмечается, что Осадчук назначен с 15 января 2025 года на условиях контракта с должностным окладом согласно штатному расписанию.

Комментируя свое назначение, Осадчук отметил, что предприятие ожидают важные изменения, которые помогут сделать аукционы более адаптированными под потребности покупателей и продавцов, что позволит ему выйти на новые результаты.

Заметим, в 2015-2024 годах Осадчук работал директором Хмельницкого филиала ГП "СЕТАМ".

В октябре 2024 года Минюст уволил с должности гендиректора СЕТАМ Александра Мамро, который был назначен в июне 2020 года.

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины в марте 2022 года возобновило проведение электронных аукционов по продаже арестованного и банковского имущества в системе OpenMarket.

Про СЕТАМ

ГП "СЕТАМ" — государственное предприятие, созданное Министерством юстиции Украины для содействия реализации государственной политики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц.

Ведомство уполномочено на осуществление мероприятий по сопровождению программного обеспечения системы электронных торгов арестованным имуществом, технологического обеспечения, хранения и защиты содержащихся в ней данных, организацию и проведение электронных торгов, выполнение других функций, предусмотренных временным порядком реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов.

Автор:
Светлана Манько