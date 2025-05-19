Електронні торги на OpenMarket принесли бюджету понад 25 млн грн за перший квартал

За перші три місяці 2025 року до державного бюджету надійшло понад 25 мільйонів гривень завдяки діяльності електронних торгів із продажу майна у системі OpenMarket.

Як пише Delo.ua, про це повідомив гендиректор ДП "СЕТАМ" Роман Осадчук, коментуючи підсумки роботи за перший квартал.

За його словами, платформа електронних торгів OpenMarket продовжує демонструвати активне зростання. За звітний період до системи приєдналося 37 нових продавців, які виставили активи на загальну суму понад 272 мільйони гривень.

"Ми також спільно з Мін’юстом та виконавчою службою продовжуємо реалізовувати напрямок безоплатної передачі нереалізованого конфіскованого майна: тільки для Збройних Сил України та інших сил оборони було передано 16 транспортних засобів за цей період", - додав Осадчук.

Загалом з початку 2025 року:

на електронних торгах відбулося 2009 успішних аукціонів на загальну суму понад 815 мільйонів гривень;

на загальну суму понад завдяки конкуренції між учасниками продавці додатково заробили 79 мільйонів гривень;

від безпосередньої діяльності до бюджету було сплачено 25,5 млн грн податків та інших зборів, що значно більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року (18,3 мільйона гривень).

Найбільший обсяг майна – на суму 478 мільйонів гривень – було реалізовано державними та приватними виконавцями. Серед банків у добровільній реалізації лідером став JSC Ukreximbank, який продав активів на 189 мільйонів гривень.

Про СЕТАМ

ДП "СЕТАМ" — державне підприємство, що створено Міністерством юстиції України для сприяння реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб. З 15 січня 2025 року на умовах контракту з посадовим окладом згідно зі штатним розписом на посаду генерального директора ДП “СЕТАМ” призначено Романа Осадчука.

Відомство уповноважено на здійснення заходів із супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів арештованим майном, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у ній, організацію та проведення електронних торгів, виконання інших функцій, передбачених тимчасовим порядком реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів.

Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України у березні 2022 року відновило проведення електронних аукціонів із продажу арештованого та банківського майна у системі OpenMarket.