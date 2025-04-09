Продаж активів держбанків через OpenMarket приніс 4,7 млрд грн

З моменту введення воєнного стану державні банки України продали через електронний аукціон OpenMarket активи на суму, що перевищує 4,7 мільярда гривень. Організатором торгів виступає Державне підприємство "СЕТАМ".

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Серед банків, які брали участь у продажу активів, були Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та Укрексімбанк. Загальна кількість успішно реалізованих лотів перевищила 340.

ТОП-3 успішних аукціонів держбанків з найбільшою вартістю:

Будівля у Львові, пл. Міцкевича, 4. Ціна продажу: 420 млн грн. Продавець: АТ "Державний експортно-імпортний банк України"

Комплекс будівель та споруд у Київській обл., Бориспільський р-н, с. Проліски. Ціна продажу: 108 млн грн. Продавець: АТ "Державний експортно-імпортний банк України"

Право на укладення договору фінансового лізингу елеваторного комплексу Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с.Личкове. Ціна продажу: 107 млн грн. Продавець: АТ "Державний ощадний банк України"

В Мін'юсті нагадали, що аукціон OpenMarket є сучасним інструментом відкритої реалізації майна через інтернет. Онлайн-платформа діє на всій території України з 2014 року.

Про СЕТАМ

ДП "СЕТАМ" — державне підприємство, що створено Міністерством юстиції України для сприяння реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб. З 15 січня 2025 року на умовах контракту з посадовим окладом згідно зі штатним розписом на посаду генерального директора ДП “СЕТАМ” призначено Романа Осадчука.

Відомство уповноважено на здійснення заходів із супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів арештованим майном, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у ній, організацію та проведення електронних торгів, виконання інших функцій, передбачених тимчасовим порядком реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів.

Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції України у березні 2022 року відновило проведення електронних аукціонів із продажу арештованого та банківського майна у системі OpenMarket.