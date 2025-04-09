Нацбанк відстоюватиме в суді правомірність штрафу для РВС Банку: що відомо

Національний банк України відстоюватиме в суді правомірність накладення штрафу на АТ “РВС Банк” (RwS bank) за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Банк оскаржив відповідне рішення НБУ в судовому порядку.

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Про це інформує пресслужба НБУ.

Що відомо про штраф

У грудні 2024 року Національний банк оштрафував РВС Банк на 135,15 млн грн за порушення вимог закону "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом".

Порушення стосувалися невиконання банком обов’язку належним чином організувати та проводити первинний фінансовий моніторинг.

Виявлені порушення з боку РВС Банку свідчать про недотримання низки вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, банк неналежно виконував обов’язки щодо:

розробки, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ;

автоматизації процесів фінансового моніторингу, передбачених нормативними актами НБУ;

застосування ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності;

проведення належної перевірки клієнтів під час обслуговування;

надання достовірної інформації та документів на запити НБУ у встановлені строки.

Наголошується, що банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.

Про банк

Згідно з даними YouControl, юридична особа АТ "РВС Банк", код ЄДРПОУ 39849797, була зареєстрована в 2015 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 300,04 млн грн.

Основний вид діяльності - інші види грошового посередництва.

Кінцевий бенефіціарний власник - Стецюк Олександр.

Про заходи НБУ

У березні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Нещодавно також НБУ оштрафував Ідея банк, який купує Сергій Тігіпко за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.