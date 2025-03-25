Мережа валютних обмінників з Одеси оскаржила штраф від НБУ на майже 4 млн грн: яке рішення суду

П’ятий апеляційний адміністративний суд 20 березня 2025 року підтвердив правомірність рішення Національного банку про накладення штрафу на ТОВ "Фінод" у розмірі 3,9 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зокрема, суд апеляційної інстанції залишив без задоволення апеляційну скаргу ТОВ "ФІНОД" та залишив без змін рішення Одеського окружного адміністративного суду від 15 жовтня 2024 року, яким ТОВ "Фінод" було відмовлено у задоволенні позову щодо визнання протиправним та скасування рішення Національного банку про накладення штрафу в розмірі 3,9 млн грн за порушення вимог валютного законодавства.

Зауважимо, мережа валютних обмінників "Фінод" з Одеси отримала штраф у 3,9 мільйона гривень у серпні 2023 року.

За даними регулятора, захід впливу застосовано:

за окремі порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій;

за порушення заборони щодо відмови клієнту у здійсненні валютно-обмінної операції з банкнотою іноземної валюти;

за незабезпечення обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установи, в яких здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, відповідною системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів;

за невідповідність залишків готівкових коштів, наявних у касі підрозділу установи на момент перевірки, сумам готівкових коштів, зазначеним у звітній довідці про касові обороти за день, і залишків цінностей.

Зазначимо, ТОВ "Фінод", про відкликання ліцензії якому НБУ повідомив ще 21 серпня 2023 року, входило до числа найбільших операторів ринку обміну валют в Україні. Національний банк 8 вересня 2023 року виключив компанію з Державного реєстру фінансових установ.

За даними youcontrol.com, ТОВ "Фінод" було зареєстроване у 2012 році. Кінцевим бенефіціаром зазначений Олексій Штевнін.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд розглянув касаційну скаргу Національного банку та скасував рішення судів попередніх інстанцій. Суд підтвердив правомірність рішень НБУ щодо анулювання ліцензій та та виключення з Державного реєстру фінансових установ ТОВ “Фінод”, яке займалося обміном валют.