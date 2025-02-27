Верховний суд підтримав анулювання ліцензій мережі валютних обмінників: про кого йдеться

Верховний суд розглянув касаційну скаргу Національного банку та скасував рішення судів попередніх інстанцій. Суд підтвердив правомірність рішень НБУ щодо анулювання ліцензій та та виключення з Державного реєстру фінансових установ ТОВ “Фінод”, яке займалося обміном валют.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Зазначається, що постанова Верховного суду набрала законної сили, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Про що йдеться в постанові

Верховний суд встановив, що ТОВ "Фінод" не подало до Національного банку всі необхідні документи.

Колегія суддів Верховного суду визнала, що суди попередніх інстанцій не врахували важливості того, що оцінка майнового стану власників істотної участі, а також визначення відповідності цього стану вимогам законодавства України в небанківських фінансових установах, має здійснюватися на основі розгляду та аналізу всіх документів, поданих цими установами.

Верховний суд підкреслив, що ненадання ТОВ "Фінод" документів унеможливило для Національного банку розгляд питання про відповідність власників істотної участі в ТОВ "Фінод" вимогам українського законодавства.

Суд зазначив, що коли Національний банк не може оцінити фінансовий стан власників істотної участі в небанківській фінансовій установі, це створює ризики того, що установа не виконає свої зобов'язання перед клієнтами та іншими кредиторами. Тому, щоб ефективно регулювати фінансовий ринок, Національний банк має реагувати на такі порушення.

Про ТОВ "Фінод"

ТОВ "Фінод" входило до числа найбільших операторів ринку обміну валют в Україні. Компанія мала понад 400 обмінників у 16 областях України.

Нагадаємо, Національний банк анулював ліцензію одеського ТОВ "Фінод" 21 серпня 2023 року. Ще раніше НБУ застосовував заходи впливу до ТОВ "Фінод", а саме зобов'язав вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення. За встановлений термін компанії не вдалося це зробити. Тому у неї забрали ліцензію.

Національний банк 8 вересня 2023 року виключив компанію з Державного реєстру фінансових установ.

Додамо, Одеський окружний адміністративний суд 15 жовтня 2024 року відмовив ТОВ "Фінод" у задоволенні позову, який полягав у визнанні протиправним та скасуванні рішення Національного банку про накладення штрафу в розмірі 3,9 млн грн за порушення валютного законодавства.