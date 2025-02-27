Верховный суд поддержал аннулирование лицензий сети валютных обменников: о ком идет речь

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Национального банка и отменил решение судов предыдущих инстанций. Суд подтвердил правомерность решений НБУ по аннулированию лицензий и исключению из Государственного реестра финансовых учреждений ООО "Финод", которое занималось обменом валют.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что постановление Верховного Суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит.

О чем идет речь в постановлении

Верховный Суд установил, что ООО "Финод" не предоставило в Национальный банк все необходимые документы.

Коллегия судей Верховного Суда признала, что суды предыдущих инстанций не учли важность того, что оценка имущественного положения собственников существенного участия, а также определение соответствия этого состояния требованиям законодательства Украины в небанковских финансовых учреждениях, должна осуществляться на основе рассмотрения и анализа всех документов, поданных этими учреждениями.

Верховный Суд подчеркнул, что непредоставление ООО "Финод" документов сделало невозможным для Национального банка рассмотрение вопроса о соответствии владельцев существенного участия в ООО "Финод" требованиям украинского законодательства.

Верховный Суд отметил, что, если Национальный банк не может оценить финансовое состояние собственников существенного участия в небанковском финансовом учреждении, это создает риски того, что учреждение не выполнит свои обязательства перед клиентами и другими кредиторами. Поэтому чтобы эффективно регулировать финансовый рынок, Национальный банк должен реагировать на такие нарушения.

Об ООО "Финод"

ООО "Финод" входило в число крупнейших операторов рынка обмена валют в Украине. У компании было более 400 обменников в 16 областях Украины.

Напомним, что Национальный банк аннулировал лицензию одесского ООО "Финод" 21 августа 2023 года. Еще раньше НБУ применял меры влияния к ООО "Финод", а именно обязал принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения. За определенный срок компании не удалось это сделать. Потому у нее забрали лицензию.

Национальный банк 8 сентября 2023 исключил компанию из Государственного реестра финансовых учреждений.

Добавим, Одесский окружной административный суд 15 октября 2024 отказал ООО "Финод" в удовлетворении иска, который заключался в признании противоправным и отмене решения Национального банка о наложении штрафа в размере 3,9 млн грн за нарушение валютного законодательства.