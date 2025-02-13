Финучреждение пытается через суд обжаловать штраф на 600 тысяч гривен от НБУ

Национальный банк будет защищать в суде правомерность решения о наложении штрафа в размере почти 600 тысяч гривен на ООО "ФК "Фалькон" за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что ООО "ФК "Фалькон" в июле 2024 года регулятор наложил штраф в размере 595 тысяч грн за нарушение требований:

ненадлежащее исполнение учреждением обязанности с учетом требований законодательства обновлять внутренние документы по вопросам ПИК/ФТ;

ненадлежащее исполнение учреждением обязанности осуществлять надлежащую проверку новых клиентов;

ненадлежащее исполнение учреждением обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;

невыполнение учреждением обязанности осуществлять постоянный контроль за соответствием ответственного работника учреждения требованиям, установленным Законом о НДП/ФТ и Положением № 107;

ненадлежащее исполнение учреждением обязанности подавать в полном объеме по запросу НБУ достоверную информацию и/или документы (выводы, решения и т.п.), копии документов или выписки из документов;

представление в НБУ отчетности по вопросам НДП/ФТ с нарушением порядка формирования показателей статистической отчетности.

Финучреждение не соглашается со штрафом и пытается обжаловать его в судебном порядке.

Недавно Национальный банк Украины принял решение изъять из лицензий отдельные виды услуг для ООО "ФК "Фалькон ", потому что она не осуществляла деятельность по предоставлению этих услуг в течение шести месяцев подряд.