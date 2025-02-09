НБУ оштрафовал Банк Кредит Днепр более чем на 10 миллионов гривен

Национальный банк Украины в январе 2025 года применил меры влияния к одному банку и двум небанковским финансовым учреждениям из-за нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга и валютных операций.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Наибольший штраф получил Банк Кредит Днепр – 10,051 млн грн. Его наказали за ненадлежащую проверку клиентов и несоблюдение риск-ориентированного подхода.

Кроме этого, за ошибки в отчетности по валютным операциям банк получил еще один штраф в размере 17 000 грн.

Также Нацбанк вынес письменную оговорку относительно несовершенства внутренних процедур финмониторинга.

Кого еще наказал НБУ

Финансовая компания "Финофис" получила штраф в размере 51 000 гривен из-за нарушений требований, касающихся разработки и обновления внутренних документов по финансовому мониторингу, а также несоблюдения законодательных норм по борьбе с отмыванием средств.

Кроме того, компания получила письменную оговорку за то, что не предоставила Нацбанку полную и достоверную информацию в ответ на официальные запросы регулятора.

Страховая компания "Надежная" также подверглась санкциям. Она получила письменную оговорку из-за ненадлежащей разработки и внедрения внутренних документов по финансовому мониторингу, несоблюдения риск-ориентированного подхода, отсутствия надлежащей проверки новых клиентов, а также из-за нарушения порядка формирования показателей в отчетности, представленной в Нацбанк.

Напомним, на основании собственных заявлений НБУ отозвал семь небанковских финансовых учреждений лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил их из Государственного реестра финучреждений.

Также Нацбанк принял решение о наложении санкций в виде отзыв лицензий на осуществление деятельности для двух небанковских финансовых учреждений. Санкции были применены к компании "Кредо Солюшнс" и финансовой компании "Капитал Джиринг".