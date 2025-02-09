НБУ оштрафував Банк Кредит Дніпро на понад 10 мільйонів гривень

Національний банк України у січні 2025 року застосував заходи впливу до одного банку та двох небанківських фінансових установ через порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютних операцій.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Найбільший штраф отримав Банк Кредит Дніпро – 10 051 000 грн. Його покарали за неналежну перевірку клієнтів та недотримання ризик-орієнтованого підходу.

Окрім цього, за помилки у звітності щодо валютних операцій банк отримав ще один штраф у розмірі 17 000 грн.

Також Нацбанк виніс письмове застереження щодо недосконалості внутрішніх процедур фінмоніторингу.

Кого ще покарав НБУ

Фінансова компанія "Фінофіс" отримала штраф у розмірі 51 000 гривень через порушення вимог, що стосуються розробки та оновлення внутрішніх документів з фінансового моніторингу, а також недотримання законодавчих норм щодо боротьби з відмиванням коштів.

Крім того, компанія отримала письмове застереження за те, що не надала Нацбанку повну та достовірну інформацію у відповідь на офіційні запити регулятора.

Страхова компанія "Надійна" також зазнала санкцій. Вона отримала письмове застереження через неналежну розробку та впровадження внутрішніх документів з фінансового моніторингу, недотримання ризик-орієнтованого підходу, відсутність належної перевірки нових клієнтів, а також через порушення порядку формування показників у звітності, поданій до Нацбанку.

Нагадаємо, на підставі власних заяв НБУ відкликав сімом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив їх з Державного реєстру фінустанов.

Також Нацбанк прийняв рішення про накладення санкцій у вигляді відкликання ліцензій на здійснення діяльності для двох небанківських фінансових установ. Санкції були застосовані до компанії "Кредо Солюшнс" та фінансової компанії "Капітал Джірінг".