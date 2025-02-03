Страховик виходить з ринку, брокера виключено з реєстру: які причини

Національний банк України дозволив страховій компанії вийти з ринку через виконання страхового портфеля та виключив брокера з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів на основі поданої ним заяви.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Щодо добровільного виходу з ринку страховика

Національний банк дозволив приватному акціонерному товариству "Промислово страховий альянс" вийти з ринку, виконуючи свій страховий портфель, та погодив план виходу компанії.

Після завершення цього процесу, компанія повинна подати заяву до Національного банку для анулювання ліцензії на здійснення страхової діяльності.

Згідно зі звітністю "Промислово страховий альянс" за 9 місяців 2024 року, страховий портфель компанії здебільшого формувався за рахунок страхування фінансових ризиків та майна.

Обсяг страхових премій за цей період становив 155,14 тис. грн, технічні резерви – 4,52 тис. грн, а страхові виплати – 60,61 тис. грн.

Частка ринку за страховими преміями становить 0,5%.

Щодо виключення установи з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

З Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключено представництво "Вагнер Іншуренс Брокер Ас" на підставі поданої ним заяви.

Таке рішення було ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на засіданні 30 січня 2025 року.

Про заходи НБУ

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.

Додамо, НБУ анулював ліцензії на здійснення діяльності кредитних спілок та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС "Промінь" і КС "Буковина" на підставі їхніх власних заяв.

Зазначимо, що Національний банк України анулював ліцензію на надання фінансових послуг одній небанківській фінансовій установі, а ще трьом компаніям виключив з ліцензій окремі види фінансових послуг.