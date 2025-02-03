У січні НБУ активно продавав валюту на міжбанку, але повільніше в 1,5 раза, ніж у грудні

Національний банк України у січні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,76 млрд доларів, тоді як поповнив резерви всього на 6,6 млн доларів.

Про це свідчать дані регулятора.

Зазначимо, що у січні НБУ активно продавав валюту, як і протягом минулого року, а обсяги купівлі знаходились на низьких рівнях. За аналогічний період 2024-го було куплено 15,97 млн доларів, а за весь рік - лише 126 млн доларів.

Якщо порівнювати з груднем-2024, коли обсяг проданої валюти був рекордним місячним показником в історії України (5,28 млрд доларів), у січні 2025 року продажі зменшилися в 1,5 раза, хоча були вищими, ніж у будь-якому іншому місяці 2024 року.

Регулятор опублікував дані щодо валютних інтервенцій за січень 2025 року. Скриншот з сайту НБУ

Як змінювався курс долара в Україні у січні

Офіційний курс гривні у січні зміцнився по відношенню до долара – з 42,03 грн станом на 1 січня до 41,82 грн станом на 31 січня.

Протягом першого місяця 2025 року гривня зміцнилася. Скриншот з сайту НБУ

На сьогодні, 3 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 41,73 грн/$.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні падав по відношенню до долара протягом усього 2024 року – з 38,00 грн станом на 1 січня до 42,04 грн станом на 31 грудня. Цікавим є факт, що саме 31 грудня офіційний курс американської валюти в Україні вперше перетнув позначку в 42 гривні.

Що таке валютна інтервенція?

Валютна інтервенція — значний разовий цілеспрямований вплив Національного банку на валютний ринок і валютний курс, що здійснюється шляхом продажу або закупівлі великих партій іноземної валюти. Валютна інтервенція здійснюється для регулювання курсу іноземних валют в інтересах держави.



Нагадаємо, у грудні Україна отримала понад 9,2 млрд доларів зовнішньої бюджетної допомоги, що стало найбільшим місячним показником в історії країни.