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У січні НБУ активно продавав валюту на міжбанку, але повільніше в 1,5 раза, ніж у грудні
Національний банк України у січні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,76 млрд доларів, тоді як поповнив резерви всього на 6,6 млн доларів.
Про це свідчать дані регулятора.
Зазначимо, що у січні НБУ активно продавав валюту, як і протягом минулого року, а обсяги купівлі знаходились на низьких рівнях. За аналогічний період 2024-го було куплено 15,97 млн доларів, а за весь рік - лише 126 млн доларів.
Якщо порівнювати з груднем-2024, коли обсяг проданої валюти був рекордним місячним показником в історії України (5,28 млрд доларів), у січні 2025 року продажі зменшилися в 1,5 раза, хоча були вищими, ніж у будь-якому іншому місяці 2024 року.
Як змінювався курс долара в Україні у січні
Офіційний курс гривні у січні зміцнився по відношенню до долара – з 42,03 грн станом на 1 січня до 41,82 грн станом на 31 січня.
На сьогодні, 3 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 41,73 грн/$.
Нагадаємо, що офіційний курс гривні падав по відношенню до долара протягом усього 2024 року – з 38,00 грн станом на 1 січня до 42,04 грн станом на 31 грудня. Цікавим є факт, що саме 31 грудня офіційний курс американської валюти в Україні вперше перетнув позначку в 42 гривні.
Що таке валютна інтервенція?
Валютна інтервенція — значний разовий цілеспрямований
вплив Національного банку на валютний ринок і валютний курс, що здійснюється
шляхом продажу або закупівлі великих партій іноземної валюти. Валютна
інтервенція здійснюється для регулювання курсу іноземних валют в
інтересах держави.
Нагадаємо, у грудні Україна отримала понад 9,2 млрд доларів зовнішньої бюджетної допомоги, що стало найбільшим місячним показником в історії країни.