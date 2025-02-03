Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

-0,00

EUR

43,51

-0,00

Готівковий курс:

USD

41,90

41,90

EUR

43,90

43,72

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 3 лютого 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

гривня, долар
Фото: Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США продовжує зміцнюватися, водночас євро подешевшало на 18 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 03.02.2025 (понеділок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,73 грн за долар (-9 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,32 грн (-18 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,28 грн (-6 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж): 

  • Курс долара США: 41,90/41,90 грн. 
  • Курс євро: 43,73/43,90 грн.
  • Курс злотого: 10,30/10,43 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 3 лютого курс долара виглядає так:

  • ПриватБанк: 41,35/41,95 грн.
  • Ощадбанк: 41,50/42,05 грн.
  • ПУМБ: 41,60/42,20 грн.
  • Укргазбанк: 41,60/41,95 грн.
  • Райффайзен: 41,50/42,00 грн. 

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 3 лютого:

  • ПриватБанк: 43,00/44,00 грн.
  • Ощадбанк: 43,00/44,00 грн.
  • ПУМБ: 43,40/44,10 грн.
  • Укргазбанк: 43,00/44,00 грн.
  • Райффайзен: 43,80/43,73 грн. 

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

  • Ощадбанк: 9,90/10,40 грн.
  • ПУМБ: 10,00/10,50 грн.
  • Укргазбанк: 9,90/10,40 грн.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. Отже, подальшого зростання курсу долара не уникнути.

Валютний ринок завершив січень падінням офіційного курсу на 0,8%. Втім, середньостроковий девальваційний тренд залишається незмінним. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько