Курс валют на 3 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает укрепляться, в то же время евро подешевел на 18 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 03.02.2025 г. (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,73 грн за доллар (-9 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,32 грн (-18 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,28 грн (-6 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

Курс доллара США: 41,90/41,90 грн.

Курс евро: 43,73/43,90 грн.

Курс злотого: 10,30/10,43 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 3 февраля курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,35/41,95 грн.

Ощадбанк: 41,50/42,05 грн.

ПУМБ: 41,60/42,20 грн.

Укргазбанк: 41,60/41,95 грн.

Райффайзен: 41,50/42,00 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 3 февраля:

ПриватБанк: 43,00/44,00 грн.

Ощадбанк: 43,00/44,00 грн.

ПУМБ: 43,40/44,10 грн.

Укргазбанк: 43,00/44,00 грн.

Райффайзен: 43,80/43,73 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 9,90/10,40 грн.

ПУМБ: 10,00/10,50 грн.

Укргазбанк: 9,90/10,40 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

Валютный рынок завершил январь падением официального курса на 0,8%. Впрочем, среднесрочный девальвационный тренд остается неизменным. Детальнее читайте в материале Delo.ua.