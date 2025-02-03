Укрепление гривни продолжается, но это ненадолго. Что будет с валютным курсом в феврале?

Валютный рынок завершил январь падением официального курса на 0,8%. Впрочем, среднесрочный девальвационный тренд остается неизменным.

Первую половину месяца доллар стал дорожать, достигнув максимальной отметки 42,45 грн на межбанке и более 43,1 грн на наличном рынке. Во второй половини января курс стабильно снижался: межбанк закрыл месяц на отметке 41,69 грн/долл., тогда как наличный курс откатился до 42,15 грн/долл., некоторые банки предлагали даже ниже 42 грн/долл.

Главными факторами такого движения было выравнивание между спросом и предложением валюты, которое, в частности, удалось достичь благодаря действиям Национального банка.

Курсовые итоги января

Напомним, что НБУ 23 января решился на пересмотр учетной ставки с 13,5% до 14,5% для повышения привлекательности гривневых инструментов и утихомиривания валютного спроса.

В результате, если к 20 января суточный дефицит предложения валюты на межбанке в среднем был на уровне 70 млн долл., а на наличном рынке – 60 млн долл., то после 20 января дефицит упал почти на 15% до 60 млн долл. на межбанке и на 20% до 48 млн дол. на наличном рынке.

И хотя дефицит валюты оставался, НБУ закрывал недостаток интервенциями, поддерживая необходимый баланс для курсового отката.

То есть с начала 2025 года на рынок еще поступала накопленная и распределенная в декабре 2024 гривневая ликвидность (рекордные бюджетные расходы), которая направлялась на валютный рынок. Но переход к налоговым выплатам, заведение валюты под зарплаты и другие проекты после 20 января изменили настроение рынка в пользу продавцов.

В результате предложение валюты начало расти, а спрос не только остановился, но даже снижался. Кстати, на 20 января пришлась инаугурация президента США Дональда Трампа, что также стало фактором смены настроений на многих рынках.

Прогнозы и ожидания на февраль

Курс снизился достаточно для того, чтобы снова стать приманкой для спекулянтов и стимулом для долгосрочной покупки валюты. Тем более что средний курсовой бюджетный ориентир на 2025 год, необходимый для обеспечения налоговых, таможенных и акцизных поступлений, предусмотрен на уровне 45 грн/долл. И он, конечно, будет интересовать покупателей со свободной гривной.

Кроме того, несмотря на повышение ставки НБУ, на конец января значительного роста процентных ставок ни по депозитам в гривне, ни по ОВГЗ зафиксировано не было. То есть гривневые инструменты в условиях восходящего инфляционного тренда остаются без изменения доходности, поэтому гривна ожидаемо будет мигрировать на валютный рынок.

Вдобавок возобновилось давление на евро со стороны США. А соответственно вместе с ослаблением евро для поддержки украинского экспорта нужно будет девальвировать гривну.

Также остаются:

риски восстановления блекаутов из-за возможного похолодания в феврале и новых атак на энергетическую инфраструктуру; вероятность роста импорта;

необходимость закупки газа для наполнения хранилищ.



Еще существует угроза повышения на 37% тарифов Укрзализныци, что ухудшит состояние экспортеров (в первую очередь предприятий горнодобывающей промышленности, металлургии и АПК).

Таким образом, во второй половине февраля предложение валюты может существенно снизиться.

Добавлю к этому еще сохранение инфляционного импульса, так или иначе трансформирующегося в переоценку покупательной способности гривни. А для выравнивания этого дисбаланса потребуется усиление доллара.

И конечно, есть фактор спекуляций на тему постоянства военной и финансовой поддержки, переговоров, заморозки войны и даже возможных выборов, что непременно будет усугублять нестабильность гривны.

Кстати, предвыборный фактор очень интересен с точки зрения движения валютного рынка. Если предположить, что украинский политикум планирует проводить выборы, в той или иной форме, под их подготовку в Украину будет поступать валюта для финансирования предвыборной компании. Это, конечно, спекулятивная мысль, но она может объяснить усиление гривны и изменение соотношения между спросом и предложением на украинском рынке. А если да, то возможно даже еще большее укрепление курса до 41,5 грн/долл. в первой половине февраля.