Курс на январь – 42,5 грн/долл. Чего ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года?

Девальвационные настроения будут преобладать на рынке как минимум до весны. Поэтому дальнейшего роста курса не избежать.

Для валютного рынка 2024 год завершился переходом курса выше отметки 42 грн/долл. В первые дни 2025 года ослабление гривны продолжилось и к 5 января наличный курс достиг 42,6 грн/долл., а официальный – 42,04 грн/долл.

Эксперты ожидают, что в течение января напряжение на рынке станет ниже и спрос на валюту сократится, но курс так и останется в пределах 42-42,5 грн/долл.

Данные НБУ

Гривна стала еще слабее

По итогам 2024 года девальвация гривны составила около 10%. При этом в ноябре-декабре рост курса ускорился вследствие сезонного увеличения спроса на валюту.

Средний курс в декабре составил 41,75 грн/долл. Таким образом в месячном выражении девальвация достигла 1%. Поступление международного финансирования, направленного на покрытие дефицита бюджета, позволило погасить накопившуюся с начала года задолженность перед поставщиками. Они в свою очередь конвертировали полученную гривну из бюджета в валюту. Григорий Кукуруза объясняет экономист Ukraine Economic Outlook

Покупка валюты физическими лицами в декабре составила почти 3 млрд долл. , а отрицательное сальдо по валютным операциям населения превысило 1,3 млрд долл.

На межбанковском рынке дефицит валюты в течение декабря вырос до уровня 160 млн долл. в сутки. В частности, спрос на межбанке был на уровне 390 млн долл. в сутки, что почти на 100 млн долл. больше, чем в сентябре, октябре и ноябре.

В итоге Национальному банку пришлось в декабре потратить на интервенции рекордную сумму: он продал на межбанке более 5,2 млрд долл. Всего за 2024 год валютные интервенции НБУ составили 35,3 млрд долл., что на 22,5% больше, чем за 2023 год.

Данные о состоянии своих международных резервов в декабре НБУ пока что не опубликовал. Но если учесть, что только за этот месяц Украина получила международное финансирование на сумму свыше 9 млрд долл., резервы Нацбанка по итогам 2024 года точно превысили 40 млрд долл.

Рынок останется под контролем НБУ

В январе девальвационные тенденции сохранятся, хотя и в меньшей степени. Как объясняет Григорий Кукуруза, в первой половине января эффект от вливания бюджетных средств постепенно иссякнет, и в течение месяца сальдо торгов восстановится до уровня ноября.

Директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик прогнозирует, что колебания валютного курса будут находиться в пределах 5-7%.

С января снизится привлекательность депозитов и может вырасти спрос на валюту. Ну и обменные пункты могут увеличить спред из-за новых налоговых правил (привязка авансовых взносов к евро – ред.) и вероятного увеличения доли теневой экономики. С другой стороны, административное регулирование никто не отменял, да и валюты из резервов НБУ может продавать еще много. Виктор Шулик директор департамента управления проектами рейтингового агентства IBI-Rating

Если говорить о курсовых ожиданиях на среднесрочную перспективу, то к фактору повышенного спроса на валюту добавится ускорение темпов инфляции. По предварительным оценкам, рост потребительских цен за 2024 год составил 10-11%.

"В первом квартале 2025 года к инфляционному давлению добавится повышение тарифов на транспортировку газа для населения. Согласно базовому прогнозу НБУ пик потребительской инфляции ожидается по завершению первого квартала 2025 года", – говорит Григорий Кукуруза.

Также существует некоторая неопределенность с внешним финансированием Украины в 2025 году. С одной стороны, есть план получить от международных партнеров около 38 млрд долл. Основными источниками этих средств станут Евросоюз, Мировой банк, МВФ и поступления от замороженных российских активов. С другой, неизвестно какую политику в отношении дотирования Украины будет проводить новая администрация США под руководством Дональда Трампа.

"Поскольку Украина имеет ограниченную операционную самостоятельность на валютном рынке, думаю, новая администрация США будет следить, чтобы финансовая поддержка не перекочевала в прибыль «портфельным инвесторам". И по сути, при такой структуре бюджетных поступлений нет смысла устраивать курсовые «качели», – комментирует Виктор Шулик.