Акции украинских компаний и евробонды подорожали после заявлений о победе Трампа

Котировки еврооблигаций Украины после роста накануне выборов президента США, 6 ноября прибавили в цене еще 2-4% на новостях о победе Дональда Трампа и ожиданиях о прекращении войны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, курс еврооблигаций с погашением в 2029 году вырос на 2% – до 60,25% от номинала, тогда как стоимость ценных бумаг с погашением в 2034-2036 годах – на 3,3-4,2%, примерно до 46-47% от номинала.

Кроме того, на 3,8% подорожали ВВП-варанты, достигшие уровня 71,94% от условного номинала, на котором они были последний раз еще до полномасштабной войны.

Также немного подросли и котировки украинских корпоративных еврооблигаций. Так, ценные бумаги "ДТЭК Энерго" и "ДТЭК ВДЭ", по данным Франкфуртской биржи, подорожали на 0,5-1%, агрохолдинга " Кернела " — на 1,4%, "Укрэнерго" — на 0,7%, тогда как котировки бумаг "Метинвеста" остались прежними или даже немного снизились.

Сообщается, что выросли в цене и акции украинских компаний, торгующихся за границей. Больше всего подорожали акции горнорудной компании Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже – на 27,33%, тогда как курс акций агрохолдинга МХП там же повысился на 0,74%.

На Варшавской фондовой бирже наибольший рост был зафиксирован по акциям ИМК и KSG Agro – более 7%, тогда как бумаги "Астарты" и "Кернела" подорожали в пределах 1-2%.

В результате индекс WIG-Ukraine по итогам дня повысился на 3,4%, тогда как индекс KPDCI_USD – на 8,7%.

Как реагируют мировые рынки на победу Трампа

Победа Трампа может подтолкнуть евро к паритету с долларом. Европейская валюта упала на 2,1%, "готовясь к наибольшему падению с 2016 года". Ряд аналитиков предупреждают, что падение в ближайшие месяцы может достичь уровня, когда за один евро можно купить один доллар, пишет Bloomberg.

Курс биткоина достиг $75,36 тыс., установив новый исторический рекорд. По состоянию на 17:00 он опустился до $74,6 тыс.

Фьючерсы, привязанные к индексам S&P 500 и Dow Jones, достигли рекордных максимумов после того, как Трамп объявил о победе. В то же время китайский юань и фондовые рынки Китая резко рухнули, поскольку перспектива его президентства Трампа и контроля республиканцев над Конгрессом США рискует усилить напряженность между странами.

CEO Coinbase Брайан Армстронг отметил, что выборы в США продемонстрировали исторический успех криптовалютной тематики, поскольку рекордное количество кандидатов, поддерживающих криптовалюты и блокчейн, было избрано в Палату представителей и Сенат.

Акции производителя электромобилей Котирующиеся на Франкфуртской фондовой бирже Tesla выросли более чем на 14% на открытии торгов после речи Трампа.