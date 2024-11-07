Акції українських компаній та євробонди подорожчали після заяв про перемогу Трампа

Котирування єврооблігацій України після зростання напередодні виборів президента США, 6 листопада додали в ціні ще 2-4% на новинах про перемогу Дональда Трампа й очікуваннях щодо припинення війни.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, курс єврооблігацій із погашенням у 2029 році зріс на 2% - до 60,25% від номіналу, тоді як вартість цінних паперів із погашенням у 2034-2036 роках - на 3,3-4,2%, приблизно до 46-47% від номіналу.

Крім того, на 3,8% подорожчали ВВП-варанти, які досягли рівня 71,94% від умовного номіналу, на якому вони були востаннє ще до повномасштабної війни.

Також трохи підросли і котирування українських корпоративних єврооблігацій. Так, цінні папери "ДТЕК Енерго" і "ДТЕК ВДЕ", за даними Франкфуртської біржі, подорожчали на 0,5-1%, агрохолдингу "Кернелу" - на 1,4%, "Укренерго" - на 0,7%, тоді як котирування паперів "Метінвесту" залишилися колишніми або навіть трохи знизилися.

Повідомляється, що зросли в ціні й акції українських компаній, що торгуються за кордоном. Найбільше подорожчали акції гірничорудної компанії Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі - на 27,33%, тоді як курс акцій агрохолдингу МХП там же підвищився на 0,74%.

На Варшавській фондовій біржі найбільше зростання було зафіксовано за акціями ІМК і KSG Agro - понад 7%, тоді як папери "Астарти" і "Кернелу" подорожчали в межах 1-2%.

У результаті індекс WIG-Ukraine за підсумками дня підвищився на 3,4%, тоді як індекс KPDCI_USD - на 8,7%.

Як реагують світові ринки на перемогу Трампа

Перемога Трампа може підштовхнути євро до паритету з доларом. Європейська валюта впала на 2,1%, "готуючись до найбільшого падіння з 2016 року". Низка аналітиків попереджають, що падіння протягом найближчих місяців може досягти рівня, коли за один євро можна купити один долар, пише Bloomberg.

Курс біткоїна досяг $75,36 тис., встановивши новий історичний рекорд. Станом на 17:00 він опустився до позначки $74,6 тис.

Ф'ючерси, прив'язані до індексів S&P 500 і Dow Jones, досягли рекордних максимумів після того, як Трамп оголосив про перемогу. Водночас китайський юань та фондові ринки Китаю різко обвалились, оскільки перспектива його президентства Трампа та контролю республіканців над Конгресом США ризикує посилити напруженість між країнами.

CEO Coinbase Брайан Армстронг зазначив, що вибори в США продемонстрували історичний успіх криптовалютної тематики, оскільки рекордна кількість кандидатів, які підтримують криптовалюти та блокчейн, була обрана до Палати представників та Сенату.

Акції виробника електромобілів Tesla, що котируються на Франкфуртській фондовій біржі, зросли більш ніж на 14% на відкритті торгів після промови Трампа.

Акції JPMorgan і Goldman Sachs підвищилися на 7,5% на премаркеті в середу.

Швейцарська глобальна фінансова компанія UBS і британський багатонаціональний універсальний банк Barclays очікують, що тарифи та більший дефіцит змусять Федеральну резервну систему США підтримувати високі процентні ставки, і це принесе користь банкам.