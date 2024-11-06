"Укренерго" оголосило технічний дефолт: що сталося та якими будуть наслідки

НЕК "Укренерго" з 9 листопада 2024 року тимчасово зупиняє здійснення платежів за борговими зобов’язаннями за зеленими облігаціями сталого розвитку, випущеними в 2021 році під державну гарантію.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що тимчасове зупинення здійснення платежів за облігаціями запроваджується до моменту завершення процесу реструктуризації.

Повідомляється, що "Укренерго" спільно з урядом вживають всіх необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій у найближчій перспективі.

"Підставами для припинення платежів є положення окремого закону, а також двох постанов Кабінету Міністрів та наказу уповноваженого органу управління НЕК "Укренерго" від держави – Міністерства енергетики. Зазначені нормативні акти були ухвалені у рамках виконання Україною умов співпраці з Міжнародним валютним фондом", - йдеться у повідомленні.

Крім того, "Укренерго" поінформувала своїх партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення здійснення платежів за єврооблігаціями та запевнила їх в операційній та фінансовій стійкості компанії.

"Ми продовжуємо виконувати свої зобов’язання та передбачені українським законодавством і статутом компанії функції. Зокрема, що стосується поточних завдань – підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості енергосистеми України в умовах воєнного стану", - запевнили в компанії.

Чому "Укренерго" оголосило технічний дефолт

На думку народного депутата Ярослава Железняка, "Укренерго" оголосило технічний дефолт через те, що в компанії немає діючої наглядової ради. Як тільки вона з’явиться, то тоді можна буде завершити реструктуризацію.

"І це сталось тому що хтось хотів змінити менеджмент будь-якою ціною і не подумав про ризики. "Дефолт" це як запис про судимість в біографії компанії - і хоч я впевнений, що ця проблема вирішиться, то запис про дефолт вже довго буде з "Укренерго" і Україною. А це значить, що будь-які нові запозичення для енергетики (і не тільки) буде отримати важче і дорожче", - переконаний нардеп.

Звільнення Кудрицького з "Укренерго"

30 серпня на Ставці головнокомандувача була озвучена вимога про звільнення голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

2 вересня наглядова рада "Укренерго" провела позачергове засідання з ініціативи Кудрицького, який представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині. Під час засідання більшість членів наглядової ради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Володимира Кудрицького як голови правління "Укренерго" за згодою сторін.

Додамо, що через звільнення Кудрицького у відставку вирішили подати голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андреасен.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, звільнення голови правління наглядової ради і її члена означає, що під загрозою опинився весь орган.

Додамо, що посли країн "Великої сімки" нагадали Україні про важливість швидкого призначення в наглядову раду компанії "Укренерго" фахових незалежних експертів. Вони наголосили, що це "критично важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів".