"Укрэнерго" объявило технический дефолт: что произошло и какими будут последствия

НЭК "Укрэнерго" с 9 ноября 2024 временно останавливает осуществление платежей по долговым обязательствам по зеленым облигациям устойчивого развития, выпущенным в 2021 году под государственную гарантию.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что временная остановка осуществления платежей по облигациям вводится до момента завершения процесса реструктуризации.

Сообщается, что "Укрэнерго" совместно с правительством принимают все необходимые меры, чтобы достичь соглашения с собственниками облигаций в ближайшей перспективе.

"Основанием для прекращения платежей являются положения отдельного закона, а также двух постановлений Кабинета Министров и приказа уполномоченного органа управления НЭК "Укрэнерго" от государства — Министерства энергетики. Указанные нормативные акты были приняты в рамках выполнения Украиной условий сотрудничества с Международным валютным фондом", — говорится в сообщении. в сообщении.

Кроме того, "Укрэнерго" проинформировала своих партнеров и кредиторов о временном приостановлении платежей по еврооблигациям и заверила их в операционной и финансовой устойчивости компании.

"Мы продолжаем выполнять свои обязательства и предусмотренные украинским законодательством и уставом компании функции. В частности, что касается текущих задач – подготовки к зиме, восстановлению, обустройству защиты и усилению устойчивости энергосистемы Украины в условиях военного положения", — заверили в компании.

Почему "Укрэнерго" объявило технический дефолт

По мнению народного депутата Ярослава Железняка, "Укрэнерго" объявило технический дефолт из-за того, что у компании нет действующего наблюдательного совета. Как только она появится, тогда можно будет завершить реструктуризацию.

"И это произошло потому что кто-то хотел изменить менеджмент любой ценой и не подумал о рисках. "Дефолт" это как запись о судимости в биографии компании – и хотя я уверен, что эта проблема решится, то запись о дефолте уже долго будет с "Укрэнерго" и Украиной. А это значит, что любые новые заимствования для энергетики (и не только) будут получить труднее и дороже", — убежден нардеп.

Увольнение Кудрицкого из "Укрэнерго"

30 августа на Ставке главнокомандующего было озвучено требование об увольнении председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

2 сентября набсовет "Укрэнерго" провел внеочередное заседание по инициативе Кудрицкого, который представил отчет по обеспечению защиты объектов высоковольтной сети во время российских атак и ситуации вокруг компании в публичной плоскости. В ходе заседания большинство членов наблюдательного совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Кудрицкого как председателя правления "Укрэнерго" с согласия сторон.

Добавим, что из-за увольнения Кудрицкого в отставку решили подать председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниель Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреасен.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, увольнение председателя правления наблюдательного совета и его члена означает, что под угрозой оказался весь орган.

Добавим, что послы стран "Большой семерки" напомнили Украине о важности быстрого назначения в наблюдательный совет компании "Укрэнерго" профессиональных независимых экспертов. Они подчеркнули, что это "критически важное для энергетической безопасности Украины и доверия международных партнеров".