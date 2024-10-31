"Укрэнерго" получило €10 млн от ЕБРР: на что пойдут деньги

НЭК "Укрэнерго" получила 10 миллионов евро гранта от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Денежные средства будут направлены на покрытие критически важных операционных расходов компании и поддержание ликвидности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что соответствующее соглашение подписали в.и.о. председателя правления "Укрэнерго" Алексей Брехт и директор Департамента энергетики в Европе ЕБРР Гжегож Зелински.

"ЕБРР – надежный партнер НЭК "Укрэнерго", оказывающий компании существенную поддержку во время войны", — говорится в сообщении компании.

Там также рассказали, что предыдущие гранты и кредиты от банка направлялись на нужды восстановления сети системы передачи и приобретения дорогостоящего оборудования, в частности автотрансформаторов. Кроме того, деньги уходили на поддержку ликвидности компании в сложных условиях. Также ЕБРР финансирует работы по обустройству пассивной защиты на ключевых подстанциях "Укрэнерго".

KfW выделил "Укрэнерго" €100 млн грантовых средств на восстановление энергетики

Напомним, в июле НЭК "Укрэнерго" подписала грантовое соглашение с Немецким банком развития KfW на сумму 100 млн евро для восстановления и защиты энергетической инфраструктуры Украины.

Средства будут направлены на реализацию ряда приоритетных энергетических проектов, таких как:

Модернизация высоковольтных подстанций в западных регионах Украины и развитие межгосударственных интерконнекторов, соединяющих Украину с энергосистемой континентальной Европы;

ремонт и восстановление разрушенного или поврежденного российскими обстрелами оборудования на высоковольтных подстанциях, а также закупка и поставка нового оборудования;

Меры по усилению физической защиты подстанций "Укрэнерго".

В целом с начала полномасштабного вторжения "Укрэнерго" смогло привлечь международную помощь на общую сумму 1,5 миллиарда евро.