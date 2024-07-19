KfW выделил "Укрэнерго" 100 млн евро грантовых средств на восстановление энергетики

Украинская экономика получила первые инвестиции в рамках программы Ukraine Investment Framework (UIF), которая является частью более масштабной инициативы Ukraine Facility. Первое соглашение на сумму 100 млн. евро было заключено между немецким государственным банком KfW и НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

Эти средства будут направлены на восстановление и модернизацию электроэнергетической инфраструктуры Украины.

В "Укрэнерго" сообщили, что средства будут направлены на реализацию ряда приоритетных энергетических проектов, таких как:

Модернизация высоковольтных подстанций в западных регионах Украины и развитие межгосударственных интерконнекторов, соединяющих Украину с энергосистемой континентальной Европы,

Ремонт и восстановление разрушенного или поврежденного российскими обстрелами оборудования на высоковольтных подстанциях, а также закупка и поставка нового оборудования,

Меры по усилению физической защиты подстанций "Укрэнерго".

Компания сообщила, что полученный грант является вторым этапом программы "Реконструкция и восстановление инфраструктуры передачи электроэнергии Украины". Первый этап программы был утвержден 11 июня на Берлинской конференции по восстановлению Украины (#URC2024), когда "Укрэнерго" подписало соглашение с KfW на сумму 15 млн евро.

В целом с начала полномасштабного вторжения "Укрэнерго" смогло привлечь международную помощь на общую сумму 1,5 миллиарда евро. Из этой суммы 324 миллиона евро было получено при поддержке немецкого государственного банка KfW.

"Укрэнерго" получило €45 миллионов гранта

9 мая НЭК "Укрэнерго" подписала грантовое соглашение с Немецким банком развития KfW на сумму 45 миллионов евро для восстановления и защиты энергетической инфраструктуры Украины. Церемония подписания прошла во время встречи министров энергетики Украины и Германии.

Эти средства будут направлены на строительство новой высоковольтной линии. Кроме того, это увеличит стабильность соединения с европейской энергосистемой.

Часть грантовых средств пойдет на закупку высоковольтного оборудования и восстановление объектов в центральном регионе после ракетных атак России.

Помощь Украине от KfW

В общей сложности при поддержке KfW с начала полномасштабного вторжения РФ "Укрэнерго" привлекло более 177 миллионов евро в виде кредитов и грантов для строительства и ремонта энергосетей.

В феврале KfW заявил, что поможет Украине реализовать более 40 текущих проектов на общую сумму свыше €1,4 млрд. В начале декабря 2023 года Минреинтеграции и Государственный фонд содействия молодежному домостроению заключили соглашение с немецким банком KfW о выделении дополнительных €17 млн на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц.

Указанные средства планируется использовать для выделения около 400 новых льготных жилищных кредитов в 2024 году.

Кроме этого, в конце ноября, KfW объявил о предоставлении Украине гранта на €50 млн. Данные средства будут израсходованы на рефинансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В декабре стало известно, что Украина получит от KfW €24 млн на восстановление энергетического сектора. А в октябре KfW выделил грант для Национальной энергетической компании "Укрэнерго" на сумму €76 млн.