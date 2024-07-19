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KfW выделил "Укрэнерго" 100 млн евро грантовых средств на восстановление энергетики

KfW выделил "Укрэнерго" 100 млн евро грантовых средств на восстановление энергетики
KfW выделил "Укрэнерго" 100 млн евро грантовых средств на восстановление энергетики. Фото: "Укрэнерго"

Украинская экономика получила первые инвестиции в рамках программы Ukraine Investment Framework (UIF), которая является частью более масштабной инициативы Ukraine Facility. Первое соглашение на сумму 100 млн. евро было заключено между немецким государственным банком KfW и НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

Эти средства будут направлены на восстановление и модернизацию электроэнергетической инфраструктуры Украины.

В "Укрэнерго" сообщили, что средства будут направлены на реализацию ряда приоритетных энергетических проектов, таких как:

  • Модернизация высоковольтных подстанций в западных регионах Украины и развитие межгосударственных интерконнекторов, соединяющих Украину с энергосистемой континентальной Европы,
  • Ремонт и восстановление разрушенного или поврежденного российскими обстрелами оборудования на высоковольтных подстанциях, а также закупка и поставка нового оборудования,
  • Меры по усилению физической защиты подстанций "Укрэнерго".

Компания сообщила, что полученный грант является вторым этапом программы "Реконструкция и восстановление инфраструктуры передачи электроэнергии Украины". Первый этап программы был утвержден 11 июня на Берлинской конференции по восстановлению Украины (#URC2024), когда "Укрэнерго" подписало соглашение с KfW на сумму 15 млн евро.

В целом с начала полномасштабного вторжения "Укрэнерго" смогло привлечь международную помощь на общую сумму 1,5 миллиарда евро. Из этой суммы 324 миллиона евро было получено при поддержке немецкого государственного банка KfW.

"Укрэнерго" получило €45 миллионов гранта  

9 мая НЭК "Укрэнерго" подписала грантовое соглашение с Немецким банком развития KfW на сумму 45 миллионов евро для восстановления и защиты энергетической инфраструктуры Украины. Церемония подписания прошла во время встречи министров энергетики Украины и Германии.

Эти средства будут направлены на строительство новой высоковольтной линии. Кроме того, это увеличит стабильность соединения с европейской энергосистемой.

Часть грантовых средств пойдет на закупку высоковольтного оборудования и восстановление объектов в центральном регионе после ракетных атак России.

Помощь Украине от KfW

В общей сложности при поддержке KfW с начала полномасштабного вторжения РФ "Укрэнерго" привлекло более 177 миллионов евро в виде кредитов и грантов для строительства и ремонта энергосетей.

В феврале KfW заявил, что поможет Украине реализовать более 40 текущих проектов на общую сумму свыше €1,4 млрд. В начале декабря 2023 года Минреинтеграции и Государственный фонд содействия молодежному домостроению заключили соглашение с немецким банком KfW о выделении дополнительных €17 млн на льготные жилищные кредиты для внутренне перемещенных лиц.

Указанные средства планируется использовать для выделения около 400 новых льготных жилищных кредитов в 2024 году.

Кроме этого, в конце ноября, KfW объявил о предоставлении Украине гранта на €50 млн. Данные средства будут израсходованы на рефинансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В декабре стало известно, что Украина получит от KfW €24 млн на восстановление энергетического сектора. А в октябре KfW выделил грант для Национальной энергетической компании "Укрэнерго" на сумму €76 млн.

Автор:
Татьяна Гойденко