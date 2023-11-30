Украина получит от Германии дополнительные средства на программу "Доступные кредиты"

Кредитное учреждение Германии для восстановления (KfW) предоставит Украине грант на 50 млн евро, которые будут потрачены на рефинансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины по результатам подписания соответствующего соглашения.

Средства позволят возместить расходы на компенсацию процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса Украины.

"В прошлом году KfW предоставил 150 млн евро для программы 5-7-9, а теперь мы с удовольствием расширяем поддержку на дополнительные 50 млн евро. Эти средства являются важной составляющей немецко-украинского сотрудничества для развития, общая сумма которого только в 2023 году составила больше чем 600 млн евро", – высказалась руководитель штаба Федерального министерства экономического развития и сотрудничества (BMZ) по Украине Ульрике Хопп-Нишанка.

5-7-9: условия программы

"Доступные кредиты 5-7-9%" – это программа, запущенная в феврале 2020 года и предназначенная для поддержки малых и средних предприятий, получающих до 50 млн грн прибыли в год.

Эти средства можно потратить на:

покупку новых или подержанных средств для предприятия;

модернизацию имеющихся средств;

строительство, реконструкцию или ремонт в помещениях, где ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений);

пополнение оборотных средств до 25% стоимости инвестиционного проекта и на похожие цели.

Процентные ставки распределены следующим образом:

5% годовых предназначены для бизнесов, выручка которых составляет до 25 млн грн, и которые должны создать по меньшей мере два рабочих места в течение первого квартала;

7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, без условия касательно рабочих мест;

9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн гривен.

По данным Минфина по состоянию на 13 ноября 2023, с начала действия программы было выдано 75,6 тыс. кредитов на общую сумму 249,4 млрд гривен.

Источник фото: ua.depositphotos.com