Украинские банки увеличивают объемы кредитования после спада, вызванного полномасштабным вторжением

Согласно обзору банковского сектора за третий квартал 2023 года, банки Украины впервые с II квартала 2022 года отмечали увеличение чистого гривневого кредитного портфеля и длительный прирост потребительских кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным отчета, чистый гривневый корпоративный кредитный портфель в октябре рос четвертый месяц подряд после спада, вызванного полномасштабным вторжением России. Доля малых и средних предприятий в портфеле выросла до 55%, что свидетельствует о поддержке финансового сектора для местных бизнесов.

Сообщается, что банки третий квартал подряд почти не понесли кредитные потери, что является положительным сигналом для устойчивости банковской системы. Убыль доли неработающих кредитов способствовала восстановлению экономической активности в стране.

В НБУ отметили, что объемы чистого розничного гривневого кредитного портфеля продолжают расти, преимущественно благодаря возобновлению карточного кредитования и ипотечных кредитов, в частности по программе "еОселя".

Доля средств клиентов как главного источника фондирования банков растет, а общий уровень оперативной эффективности остается высоким. Банки показывают стабильные показатели доходности, сохраняя минимальные затраты на резервирование.

"Мы наблюдаем четкий тренд возобновления кредитования бизнеса, что свидетельствует о большом потенциале экономики. Корпоративное кредитование сейчас активно развивается, в частности, благодаря программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Следовательно, рыночное кредитование возможно даже в условиях геополитических турбулентностей", - отметила первая заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Несмотря на понижение учетной ставки, банки продолжают завлекать срочные депозиты населения. Предварительные результаты оценки устойчивости банков указывают на оптимистические перспективы, отмечая, что большинство учреждений имеют достаточный капитал для выполнения новых регуляторных требований.

Добавим, с начала 2023 года банки предоставили бизнесу 22 тысяч кредитов на общую сумму 80 млрд грн. С момента запуска программы в феврале 2020 года было выдано 74,7 тысячи кредитов на сумму 245 млрд грн. При этом Кабинет министров существенно усовершенствовал механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".