Кабмин обновил программу кредитов "5-7-9%", увеличив лимиты на деоккупированных территориях и переработчикам

Кабинет министров существенно усовершенствовал механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Как сообщают Министерство экономики и представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение, анонсированное ранее, было принято на заседании 15 сентября.

Им внесены изменения в постановления от 24 января 2020 года №28 об оказании финансовой господдержки и №29 об утверждении порядка использования средств госбюджета, предусмотренных для функционирования Фонда развития предпринимательства.

Что изменилось в программе доступного кредитования бизнеса

Принятые изменения, в частности, предусматривают следующие условия для бизнеса на территориях зоны высокого военного риска, коими определены деоккупированные территории:



- компенсацию процентов по программе до уровня 1% на первые два года, 5% со следующего года на инвестиционные цели и 3% на финансирование оборотного капитала;



- увеличение срока кредитования до 10 лет на инвестиционные цели;



- увеличение лимита программы до 150 миллионов гривен (для предприятий, разрушенных и осуществляющих деятельность на деоккупированных территориях).

В свою очередь, для бизнеса, создающего наибольшую добавленную стоимость, а именно для перерабатывающих предприятий (по всем УКТ ВЭД секции С), а также по направлению энергомодернизации предусмотрены:



- компенсация процентов по программе до уровня 5-7-9%;



- увеличение срока кредитования до 10 лет на инвестиционные цели;



- увеличение лимита программы до 150 миллионов гривен.



Одновременно для всех остальных случаев устанавливается ставка 13% годовых на финансирование оборотных средств, при этом остается ставка на уровне 5-7-9% на инвестиционные цели.

Постановление о предоставлении финансовой господдержки также дополнено порядком предоставления господдержки субъектам предпринимательства по договорам факторинга (финансирование под уступку права денежного требования за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги и тому подобное).

Согласно документу, господдержка бизнеса по договорам факторинга будет осуществляться Фондом развития предпринимательства в пределах полученных средств, предусмотренных в государственном бюджете. Фактором может быть только банк, имеющий соответствующую лицензию и только по договорам внутреннего факторинга.

Максимальный лимит финансирования на контрагента и группу установлен на уровне 95% от суммы денежного требования, или 150 миллионов гривен (с учетом полученной господдержки по программам кредитования и лизинга), а максимальный срок пользования факторинговым финансированием для субъекта предпринимательства - 360 дней. Государство компенсирует предпринимателю расходы по уплате базового вознаграждения до уровня 13% годовых.

Также порядок регламентирует ограничения для банков размеров процентной ставки, единовременной комиссии и комиссии за дополнительные услуги, повышенного (штрафного) вознаграждения за нарушение субъектом предпринимательства условия договора факторинга, устанавливает критерии для предпринимателей, которые будут претендовать на госпомощь по договорам факторинга, и требования к договорам факторинга.

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