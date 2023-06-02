Власти анонсировали модернизацию программы кредитования "5-7-9%": все для бизнеса на деоккупированных территориях

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будет модернизирована для реализации запроса на финансирование бизнеса, работающего на деоккупированных территориях, и перерабатывающих предприятий, сообщают в Министерстве экономики.

Отмечается, что об этом было договорено на совещании с представителями государственных банков и руководителей регионов, территории которых были деоккупированы после полномасштабного вторжения России, под председательством министра Юлии Свириденко. На мероприятии также присутствовала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова и заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

"Бизнес, который работает на деоккупированных территориях, нуждается в особом внимании и финансовой поддержке, чтобы иметь возможность восстановиться. Поэтому мы модернизируем для них программу доступных кредитов, учитывая сложные обстоятельства, в которых находятся эти предприятия", - сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

В частности, предлагается снизить для такого бизнеса процентную ставку по кредиту и увеличить покрытие портфельных гарантий. Кроме того, таким предприятиям, а также компаниям перерабатывающей отрасли, развитие которых власти хотят максимально стимулировать независимо от территории их расположения, будет предложено увеличить лимит кредита и срок его выдачи.

Среди других вопросов изменения программы доступных кредитов обсуждалась также необходимость дифференцировать деоккупированные территории по уровню риска, возможность предоставлять кредиты предприятиям, имеющим задолженность по ранее полученным кредитам, а также возможность отмены залога как условия кредитования, учитывая, что основные фонды и имущество многих компаний в результате действий агрессора были уничтожены, похищены или повреждены.

Также представители регионов обратили внимание на сложность для бизнеса выполнить условие кредитования по программе относительно предоставления отчетности о деятельности предприятий за 2022 год, когда на территориях велись активные боевые действия, а финансовая документация была уничтожена оккупантами. Отдельно обсуждались возможности запуска программ муниципальных гарантий.

Представители банковских учреждений и руководство регионов, часть территорий которых была деоккупирована, подчеркнули, что спрос на программу доступного кредитования у бизнеса есть, и он готов ею воспользоваться для возобновления своей деятельности при изменении программы под его нужды.

Отметим также, что 12 мая Кабинет министров внес изменения в программу льготного кредитования "5-7-9%", разрешив использование ее теплоэлектростанциями и теплоэлектроцентралями.