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Власти анонсировали модернизацию программы кредитования "5-7-9%": все для бизнеса на деоккупированных территориях
Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будет модернизирована для реализации запроса на финансирование бизнеса, работающего на деоккупированных территориях, и перерабатывающих предприятий, сообщают в Министерстве экономики.
Отмечается, что об этом было договорено на совещании с представителями государственных банков и руководителей регионов, территории которых были деоккупированы после полномасштабного вторжения России, под председательством министра Юлии Свириденко. На мероприятии также присутствовала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова и заместитель министра финансов Юрий Драганчук.
"Бизнес, который работает на деоккупированных территориях, нуждается в особом внимании и финансовой поддержке, чтобы иметь возможность восстановиться. Поэтому мы модернизируем для них программу доступных кредитов, учитывая сложные обстоятельства, в которых находятся эти предприятия", - сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун.
В частности, предлагается снизить для такого бизнеса процентную ставку по кредиту и увеличить покрытие портфельных гарантий. Кроме того, таким предприятиям, а также компаниям перерабатывающей отрасли, развитие которых власти хотят максимально стимулировать независимо от территории их расположения, будет предложено увеличить лимит кредита и срок его выдачи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Среди других вопросов изменения программы доступных кредитов обсуждалась также необходимость дифференцировать деоккупированные территории по уровню риска, возможность предоставлять кредиты предприятиям, имеющим задолженность по ранее полученным кредитам, а также возможность отмены залога как условия кредитования, учитывая, что основные фонды и имущество многих компаний в результате действий агрессора были уничтожены, похищены или повреждены.
Также представители регионов обратили внимание на сложность для бизнеса выполнить условие кредитования по программе относительно предоставления отчетности о деятельности предприятий за 2022 год, когда на территориях велись активные боевые действия, а финансовая документация была уничтожена оккупантами. Отдельно обсуждались возможности запуска программ муниципальных гарантий.
Представители банковских учреждений и руководство регионов, часть территорий которых была деоккупирована, подчеркнули, что спрос на программу доступного кредитования у бизнеса есть, и он готов ею воспользоваться для возобновления своей деятельности при изменении программы под его нужды.
Отметим также, что 12 мая Кабинет министров внес изменения в программу льготного кредитования "5-7-9%", разрешив использование ее теплоэлектростанциями и теплоэлектроцентралями.