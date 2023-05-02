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Может ли лизинг техники стать альтернативой кредитованию во время войны
Украина проводит вторую посевную в условиях полномасштабного российского вторжения, в настоящее время бизнесу особенно нужна сельхозтехника, грузовики, агродроны и другое оборудование. Delo.ua разбиралось, как работает в стране рынок лизинга техники, и стоит ли пользоваться этим финансовым інструментом в условиях высоких военных рисков.
По оценке экспертов проекта KSE Institute, украинский агросектор за год полномасштабной войны понес наибольший ущерб из-за уничтожение и повреждение сельхозтехники, оценочные потери которой составляют более $4,65 млрд. Это почти половина всех прямых убытков АПК страны, составляющих ориентировочно $8,7 млрд. Характерно, что за год войны повреждено или разрушено 109,6 тыс. единиц сельхозтехники, тогда как по состоянию на 1 сентября 2022 года организация оценивала количество пострадавшей техники в 58,9 тыс. единиц на общую сумму $2,7 млрд.
В свою очередь, Минагрополитики Украины по состоянию на 8 июня 2022 года насчитало как минимум 2,28 тыс. единиц сельхозтехники, потерянной агросектором Киевщины, Сумщины, Черниговщины, Луганщины, Донеччины, Херсонщины и Николаевщины.
Такие потери сельскохозяйственной техники создали серьезные проблемы для проведения посевной в Украине и ведения агробизнеса в целом. Аграрии и предприниматели уже весной 2022 начали искать источники финансирования для приобретения техники. Дополнительной проблемой для них стала сложная ситуация с безопасностью для любых активов в Украине, невозможность планировать свою работу даже на среднесрочный срок, низкие цены на сельхозпродукцию на внутреннем рынке и неопределенность с путями ее экспорта как " зерновым " коридором, так и через страны. Евросоюза.Подписывайтесь на наш Telegram канал
С началом полномасштабного вторжения РФ для бизнеса стало фактически невозможно получить кредит от банка для покупки техники – из-за сверхвысоких рисков финучреждения в феврале-2022 заблокировали выдачу новых займов. Частично нивелировать часть вызванных войной негативных факторов в агробизнесе позволил финансовый лизинг – из-за российской блокады украинских морпортов и общего коллапса логистики экспортеры потеряли значительную часть выручки и возможность тратить ее остатки на покупку сельхозтехники.
Кроме того, в условиях военного положения финансовый лизинг имеет несколько преимуществ перед традиционным кредитованием – от упрощенного оформления сделки и до налоговых льгот, которые имеет банк-лизингонадатель по сравнению с потенциальным клиентом – физическим или юрлицом. Также финлизинг дает его пользователю сэкономить время при оформлении и регистрации техники в госорганах, поскольку все вопросы "закрывает" финучреждение.
Как объясняет изданию Delo.ua директор ассоциации "Украинское объединение лизингодателей" (УОЛ) Марина Масич, несмотря на всплеск интереса к этому финансовому инструменту в начале войны, в 2022 году общее уменьшение стоимости сделок финлизинга составило 49,4% по сравнению с 2021 годом – до 4,67 млрд. грн, тогда как банковский портфель лизинговых сделок сократился на 35% – до 7,4 млрд. грн.
При этом в 2022 году количество оформленных в лизинг единиц техники сократилось в 3,8 раза - до 636 единиц с 2412 единиц, а грузовиков - в 3,4 раза, до 554 единиц из 1863 единиц.
Марина Масич отмечает, что ключевыми сегментами рынка лизинга в 2022 году стали сельскохозяйственная техника и легковые авто, их доли составили по 32% каждая, причем в течение года эта пропорция значительно не изменялась. Однако, заметно возросла доля грузового транспорта весом от 3,5т, которая составила 26%. Доля промышленного оборудования составила 4%, спецтехники и железнодорожного транспорта осталась на уровне 3%.
В целом услуги финлизинга в 2022 году в целом предоставляли 23 банка – на четыре оператора больше, чем в 2021 году. В наиболее активные банки по результатам года вошли Таскомбанк (18,6% от стоимости новых сделок всех банков), Укргазбанк (16,5%), ПУМБ (15,9%), Кредобанк (13,9%) и Приватбанк (11, 2%). В пятерку лидеров по размеру портфеля в 2022 году вошли ПУМБ, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Таскомбанк, причем тройка крупнейших банков по размеру лизингового портфеля получила долю в 54,1% от общей стоимости портфелей банков.
Какие тренды отмечает Нацбанк?
Пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) отмечает в комментарии для издания, что первенство в предоставлении лизинга перехватили финкомпании, а сделки заключаются, прежде всего, для легковых автомобилей.
"В частности, произошел стремительный рост объема финансового лизинга, который обеспечили финансовые компании (а не юрлица-лизингодатели, которые хоть и не являются финкомпаниями, но имеют право оказывать услуги по финансовому лизингу). Их доля рынка достигла 55% в противовес примерно 1% у предыдущие годы", – подчеркивает НБУ.
Согласно данным Нацбанка, в 2022 году объемы лизинга в Украине из-за российской агрессии упали на 60%. Однако на рынке происходит оживление – в течение IV квартала 2022 года в Украине объемы операций финансового лизинга выросли в 2,6 раза по сравнению с ІІІ кварталом. При этом в ІV квартале 2022-го структура лизинговых операций по сроку действия не изменилась, а примерно 95% сделок были среднесрочными – от 1 до 5 лет.
Кроме того, кое-где отмечается и рост по сравнению с "довоенными" временами – за IV квартал 2022 года количество лизинговых операций увеличилось на 16% по сравнению с IV кв. 2021 года. Однако, лизинговые соглашения за этот период в целом заключались преимущественно на приобретение легковых автомобилей, реже грузовой и сельскохозяйственной техники.
По данным Нацбанка, с начала 2023 года и по конец І квартала количество лизинговых компаний в Украине сократилось на 7 учреждений – с 96 до 89. Больше всего их остановили работу как раз в течение марта-2023, когда рынок покинуло шесть игроков (из них пять НБУ исключил из реестров добровольно, а одну – принудительно).
"Но при более длинной ретроспективе статистика впечатляет. Для сравнения, в начале прошлого года на рынке было 137 лизинговых компаний. Иными словами, в течение 2022 года исчезла 41 компания, или 30% игроков. И, конечно, основной причиной такой тенденции стала война", - констатирует пресс-служба Нацбанка.
Что происходит на рынке лизинговых грузовиков?
Чтобы разобраться в актуальных трендах лизинга грузовых автомобилей, возникших за время полномасштабной российской агрессии, Delo.ua пообщалось с представителем компании-лидера в сегменте грузовых авто, генеральным директором "Скания Кредит Украина" Дмитрием Панченко. Он уточнил, что в общей сложности компания в 2022 году предоставила в лизинг почти 300 автомобилей, что составляет 50% от всех сделок по грузовикам по Украине. Несмотря на военное положение, компания возобновила финансирование уже в марте 2022 года, и суммарная стоимость новых контрактов составила примерно €25 млн .
Он назвал основные тренды отрасли, сформировавшиеся с начала великой войны:
- Переориентация спроса с сегмента дорожного строительства на аграрные перевозки и общую логистику грузов. Дмитрий Панченко отмечает, что с марта 2022 года по настоящее время около 60% грузовиков Scania оформили в лизинг сельхозкомпании, поскольку государство-агрессор заблокировало украинские морские порты и агробизнес начал искать альтернативные виды логистики для экспорта зерна. До этого лизинговые грузовики преимущественно пользовались спросом для дорожных работ в рамках "довоенной" президентской программы "Большая стройка". В 2023 году аграрии заняли уже около 80% новых сделок компании, так как в условиях усложненной логистики морем и необходимости экспорта остатков зерна урожая еще в 2021 году агросектор активно покупает тягачи с полуприцепами для перевозки зерна и других агрокультур.
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Агросектор "подтягивает" лизинг грузовиков для смежных отраслей . Поскольку продовольственный сектор является критической отраслью экономики, инвестиции в сельхозпредприятия способствуют финансированию смежных предприятий и отраслей - ритейла, фуд-ритейла, предприятий топливного комплекса, которые завозят топливо на украинский рынок для удовлетворения спроса, а в 2022 году - для покрытия дефицита. Все эти отрасли также заказывают дополнительные грузовики Scania.
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Спрос на грузовики сохраняется, несмотря на турбулентность на рынках экспорта и временные ограничения транзита агропродукции. Гендиректор компании отмечает, что ее клиенты сохраняют оптимизм, даже с учетом временных турбулентностей на политическом уровне в некоторых странах ЕС относительно транзита и экспорта украинской сельхозпродукции. Дмитрий Панченко уточняет, что в настоящее время аграрии активно готовятся к сезону или уже вошли в него, поэтому большая часть заказов техники приходится на середину-конец мая в соответствии с возможностью поставок и производства.
Что по сельхозтехнике?
Начальник отдела маркетинга компании OTP Leasing Игорь Матюшкин рассказал изданию, что в 2022 году продажи самоходной сельхозтехники (тракторов, комбайнов и самоходных опрыскивателей) из-за войны сократились на 48% - до 2,13 тыс. единиц, что сопоставимо с общим падением. Как отметил представитель компании, OTP Leasing за прошлый год профинансировал лизинг 138 единиц с/х техники, или 6,5% всех продаж.
Игорь Матюшкин уточняет, что в целом по объемам лизинга всех видов техники и оборудования его компания в 2022 году стала лидером по Украине с долей 47% .
В свою очередь, директор департамента агрофинансирования компании " УЛФ-Финанс " Сергей Милько прокомментировал изданию, что на рынке не ощущается уменьшение количества компаний-лизингодателей агротехники и оборудования, наоборот, отрасль быстро развивается на базе некоторых коммерческих банков. Однако объемы финансирования остаются меньше довоенных – дополнительные военные риски заставили пересмотреть подходы к рассмотрению кандидатур лизингополучателей.
Работает ли лизинг техники в прифронтовых регионах?
"Скания Кредит Украина" финансирует в лизинг технику во всех регионах Украины кроме временно оккупированных территорий, но внимательно оценивает потенциальных клиентов в зависимости от локации ведения ими бизнеса и имплементированного риск-менеджмента и кризисного плана на предприятиях. Дмитрий Панченко отмечает, что компания пытается поддержать предпринимателей, которые не сбежали от войны и продолжили работать в своем регионе и в целом по Украине. Ведь общая стратегия Scania – поддержка Украины и бизнеса здесь. Грузовики Scania оборудованы системой управления автопарком Fleet Management System, которая позволяет не только отслеживать актуальное местонахождение техники, но и помогает лизингополучателям эффективно отслеживать параметры качества вождения – соответственно, снизить затраты на эксплуатацию.
В свою очередь, представитель "УЛФ-Финанс" сообщил, что его компания с первых дней войны имела определенные опасения по поводу уничтожения российскими захватчиками предоставленной в лизинг техники. Для этого лизингодатель ввел ограничительные меры по будущему финансированию потенциальных клиентов на определенных территориях и по объектам лизинга, которые уже находились в пользовании. Это позволило компании не нарастить огромный объем финансирования в областях с боевым действиями и немного обезопасить ее от наблюдаемых в портфелях конкурентов неконтролируемых дефолтов.
По его словам, лизингодатель с началом большой войны пересмотрел некоторые условия рассмотрения запросов на предоставление техники, особенно сельскохозяйственной. Здесь речь идет не о расширении списка "риск-аппетитов" на время военного положения, скорее изменились подходы к рассмотрению каждого запроса отдельно. Подход к рассмотрению запросов на финансирование на условиях "массмаркета" пока остается слишком рискованным и не стоит на повестке дня.
Сергей Милько отмечает, что в настоящее время в Украине военные риски разделяют между собой и лизингодатель, и арендатор, потому что со стороны страховых компаний есть определенные риски, которые не покрываются. Поэтому в этом вопросе существенную роль играет текущая риск-политика, позволяющая за счет определенных ограничений обезопасить компанию от таких последствий.
"Если взять стоимость финансирования – нет, нет влияния военного риска, клиент не платит за агрессию со стороны России. Если мы о бизнесе – то главное найти понимание и определить эффективность финансирования, чем сделать акцент и такому риску и остановить в принципе возможность рассмотрения проектов ", - заключает Сергей Милько.
Кто будет платить страховку за уничтоженную технику?
Все три опрошенных издания представители рынка рассказали, что по сравнению с довоенным состоянием не произошло существенных изменений в страховании техники. Игорь Матюшкин уточняет, что возможность получения страхового возмещения за лизинговую технику, взорвавшуюся на мине в поле или уничтоженную в ангаре российской ракетой, зависит от того, признается ли это событие страховым случаем.
Дмитрий Панченко уточнил, что с началом полномасштабной войны НБУ запретил какие-либо расчеты с нерезидентами по кредитам, в результате чего перестраховщики перестали получать оплаты от страховых компаний, как с украинским, так и иностранным капиталом. Позже НБУ смягчил ограничение и перестрахование возобновилось. Стоимость страхования в зависимости от наполненности продукта и других параметров не сильно увеличилась по сравнению с 2021 годом. По его словам, на рынке страхования сейчас появляются продукты, предлагающие страхование лизинговой техники и от военных рисков, но с лимитами повреждений 50% или 30% ее стоимости – согласно предложениям страховых компаний.
По его словам, в 2022 году вопрос страховых выплат за уничтоженную полностью или поврежденную лизинговую технику в результате военных действий решался в основном благодаря поиску компромисса. Каждый частный случай приходилось решать отдельно, в зависимости от ситуации и возможности доказать конкретный случай - где-то весь автопарк был разрушен из-за ракетных обстрелов войсками агрессора, а где-то техника получила минимальные повреждения, например, осколками.
Какие "плюшки" предлагают лизингодатели?
Сергей Милько отмечает, что главный бонус получения техники в лизинг перед традиционным кредитованием или покупкой более дешевой б/у техники – доступность лизингового финансирования
Кроме того, " УЛФ-Финанс " планирует возобновить финансирование в рамках госпрограммы "Доступный лизинг 5-7-9", после принятых изменений в эту программу. Компания готова к расширению льготного финансирования, поскольку видит, что государство понимает и, главное, учитывает пожелания отрасли по поводу таких изменений.
Милько рассказал, что его компания не видит проблем в покупке техники за рубежом, давно работает с такими кейсами и оказывает полную поддержку для реализации подобных проектов.
Дмитрий Панченко добавляет, что Скания Кредит Украина уже давно продает клиенту не автомобили, а возможность планировать свой денежный поток - Vehicle as a Service. Лизингополучатель делает первичную инвестицию в 20-25% стоимости техники авансом, а другие 80%-75% может использовать, например, на финансирование посевной кампании, горюче-смазочные материалы или средства защиты растений, высвобождая таким образом свой оборотный капитал. Компания предлагает клиенту в лизинг новую или б/у технику как пакетное предложение: лизингодатель должен оплатить аванс для начала деловых отношений, а затем он получает к оплате единый счет на месячном базисе, в который уже будут включены такие продукты такие как лизинг, страхование или даже сервисные контракты. Такой концепт позволяет клиентам полностью сфокусироваться на профильном бизнесе.
Гендиректор "Скания Кредит Украина" отмечает, что хотя в стоимость финансирования и выросла в соответствии с ситуацией на рынках капиталов, но компания пытается смягчить этот эффект и сохранить предложения на довоенном уровне насколько это возможно – особенно для критических отраслей экономики.
В свою очередь Игорь Матюшкин напоминает о наличии у OTP Leasing партнерских программ с выгодными условиями финансирования. Финучреждение тесно сотрудничает с ЕБРР, за счет чего в 2022 году смогло профинансировать украинский аграрный сектор на сумму €39 млн. Согласно данным на сайте компании, она предлагает лизинг сельхозтехники в долларе США, евро и гривне на срок до 5 лет с авансом от 20%. Годовая ставка составляет от 23% в гривне, от 7,5% в долларе, от 6,5% в евро.
Какие возможности развития агролизинга?
Директор УОЛ Марина Масич заключает, что благодаря приведенным выше факторам доля лизинга в отечественном агросекторе имеет все предпосылки для роста. Потенциал и спрос на этот финансовый инструмент имеют выраженную положительную динамику, инфраструктура и количество активных игроков на рынке существенно не изменилось с начала российского вторжения. В то же время, существует ряд препятствий, не позволяющих действующим лизинговым компаниям заработать в полную силу и среди них, в частности, валютные ограничения на расчет с иностранными кредиторами.
Правление Национального банка Украины приняло изменения в постановление от 24 февраля 2022 г. № 18 "О работе банковской системы в период введения военного положения", в частности:
- определены случаи, в которых уполномоченным учреждениям разрешается осуществлять по поручению клиентов торговлю валютными ценностями, как и порядок осуществления этих операций;
- зафиксирован официальный курс гривны к иностранным валютам, официальный курс гривны по специальным правам заимствования, а также расчетная цена банковских металлов на уровнях, на которых они действовали 24 февраля 2022 года;
- приостановлен к отдельному решению расчет справочного значения курса гривни к доллару США согласно заключенным на валютном рынке Украины соглашениям по состоянию на 12.00;
- определены случаи, в которых уполномоченным учреждениям разрешено осуществлять по поручению клиентов трансграничные переводы валютных ценностей из Украины;
- запрещено уполномоченным учреждениям совершать какие-либо валютные операции с использованием российских и белорусских рублей; участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение в РФ или Республике Беларусь; для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в РФ или РБ.
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определен порядок проведения ежедневных операций по покупке долларов США Национальным банком Украины у банков;
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предоставлено право банкам осуществлять продажу клиентам иностранной валюты за счет собственной валютной позиции для выполнения этими клиентами собственных обязательств по кредитным договорам (включая проценты) перед банками;
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предоставлено право банкам, имеющим остатки валютных ценностей в кассах к моменту принятия этого постановления, осуществить их продажу клиентам внутри остатка валютных ценностей.
В течение действия военного положения другие нормативно правовые акты Национального банка Украины действуют в части, не противоречащие этому постановлению.
Масич пояснила, что указанный фактор создает серьезные препятствия для получения нового финансирования от зарубежных партнеров и акционеров, которое нередко является единственным источником пополнения финресурса для лизингодателей. При этом иностранные партнеры готовы брать на себя риски и инвестировать в украинский сектор финлизинга даже во время действия военного положения, что, в некоторой степени, является уникальной ситуацией в сегодняшних реалиях.
Ограничения, которые в целом понятны для воюющей страны, в данном конкретном случае являются фактически блокирующим фактором в отношении любых иностранных инвестиций в лизинг агротехники, и, соответственно, для увеличения объемов финансирования этого сегмента, ведь привлекать средства от широких масс лизингодателям запрещено. Таким образом, ограничения на расчет с иностранными кредиторами наносят прямой ущерб экономике страны в условиях критического дефицита валютного ресурса, уменьшая возможности ее восстановления.