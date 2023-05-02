Может ли лизинг техники стать альтернативой кредитованию во время войны

Украина проводит вторую посевную в условиях полномасштабного российского вторжения, в настоящее время бизнесу особенно нужна сельхозтехника, грузовики, агродроны и другое оборудование. Delo.ua разбиралось, как работает в стране рынок лизинга техники, и стоит ли пользоваться этим финансовым інструментом в условиях высоких военных рисков.

По оценке экспертов проекта KSE Institute, украинский агросектор за год полномасштабной войны понес наибольший ущерб из-за уничтожение и повреждение сельхозтехники , оценочные потери которой составляют более $4,65 млрд. Это почти половина всех прямых убытков АПК страны, составляющих ориентировочно $8,7 млрд. Характерно, что за год войны повреждено или разрушено 109,6 тыс. единиц сельхозтехники, тогда как по состоянию на 1 сентября 2022 года организация оценивала количество пострадавшей техники в 58,9 тыс. единиц на общую сумму $2,7 млрд.

В свою очередь, Минагрополитики Украины по состоянию на 8 июня 2022 года насчитало как минимум 2,28 тыс. единиц сельхозтехники, потерянной агросектором Киевщины, Сумщины, Черниговщины, Луганщины, Донеччины, Херсонщины и Николаевщины.

Такие потери сельскохозяйственной техники создали серьезные проблемы для проведения посевной в Украине и ведения агробизнеса в целом. Аграрии и предприниматели уже весной 2022 начали искать источники финансирования для приобретения техники. Дополнительной проблемой для них стала сложная ситуация с безопасностью для любых активов в Украине, невозможность планировать свою работу даже на среднесрочный срок, низкие цены на сельхозпродукцию на внутреннем рынке и неопределенность с путями ее экспорта как " зерновым " коридором, так и через страны. Евросоюза.

С началом полномасштабного вторжения РФ для бизнеса стало фактически невозможно получить кредит от банка для покупки техники – из-за сверхвысоких рисков финучреждения в феврале-2022 заблокировали выдачу новых займов. Частично нивелировать часть вызванных войной негативных факторов в агробизнесе позволил финансовый лизинг – из-за российской блокады украинских морпортов и общего коллапса логистики экспортеры потеряли значительную часть выручки и возможность тратить ее остатки на покупку сельхозтехники.

Кроме того, в условиях военного положения финансовый лизинг имеет несколько преимуществ перед традиционным кредитованием – от упрощенного оформления сделки и до налоговых льгот, которые имеет банк-лизингонадатель по сравнению с потенциальным клиентом – физическим или юрлицом. Также финлизинг дает его пользователю сэкономить время при оформлении и регистрации техники в госорганах, поскольку все вопросы "закрывает" финучреждение.

Как объясняет изданию Delo.ua директор ассоциации "Украинское объединение лизингодателей" (УОЛ) Марина Масич, несмотря на всплеск интереса к этому финансовому инструменту в начале войны, в 2022 году общее уменьшение стоимости сделок финлизинга составило 49,4% по сравнению с 2021 годом – до 4,67 млрд. грн, тогда как банковский портфель лизинговых сделок сократился на 35% – до 7,4 млрд. грн.

При этом в 2022 году количество оформленных в лизинг единиц техники сократилось в 3,8 раза - до 636 единиц с 2412 единиц, а грузовиков - в 3,4 раза, до 554 единиц из 1863 единиц.

Марина Масич отмечает, что ключевыми сегментами рынка лизинга в 2022 году стали сельскохозяйственная техника и легковые авто, их доли составили по 32% каждая, причем в течение года эта пропорция значительно не изменялась. Однако, заметно возросла доля грузового транспорта весом от 3,5т, которая составила 26%. Доля промышленного оборудования составила 4%, спецтехники и железнодорожного транспорта осталась на уровне 3%.

В целом услуги финлизинга в 2022 году в целом предоставляли 23 банка – на четыре оператора больше, чем в 2021 году. В наиболее активные банки по результатам года вошли Таскомбанк (18,6% от стоимости новых сделок всех банков), Укргазбанк (16,5%), ПУМБ (15,9%), Кредобанк (13,9%) и Приватбанк (11, 2%). В пятерку лидеров по размеру портфеля в 2022 году вошли ПУМБ, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Таскомбанк, причем тройка крупнейших банков по размеру лизингового портфеля получила долю в 54,1% от общей стоимости портфелей банков.

Какие тренды отмечает Нацбанк?

Пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) отмечает в комментарии для издания, что первенство в предоставлении лизинга перехватили финкомпании, а сделки заключаются, прежде всего, для легковых автомобилей.

"В частности, произошел стремительный рост объема финансового лизинга, который обеспечили финансовые компании (а не юрлица-лизингодатели, которые хоть и не являются финкомпаниями, но имеют право оказывать услуги по финансовому лизингу). Их доля рынка достигла 55% в противовес примерно 1% у предыдущие годы", – подчеркивает НБУ.

Согласно данным Нацбанка, в 2022 году объемы лизинга в Украине из-за российской агрессии упали на 60%. Однако на рынке происходит оживление – в течение IV квартала 2022 года в Украине объемы операций финансового лизинга выросли в 2,6 раза по сравнению с ІІІ кварталом. При этом в ІV квартале 2022-го структура лизинговых операций по сроку действия не изменилась, а примерно 95% сделок были среднесрочными – от 1 до 5 лет.

Кроме того, кое-где отмечается и рост по сравнению с "довоенными" временами – за IV квартал 2022 года количество лизинговых операций увеличилось на 16% по сравнению с IV кв. 2021 года. Однако, лизинговые соглашения за этот период в целом заключались преимущественно на приобретение легковых автомобилей, реже грузовой и сельскохозяйственной техники.

По данным Нацбанка, с начала 2023 года и по конец І квартала количество лизинговых компаний в Украине сократилось на 7 учреждений – с 96 до 89. Больше всего их остановили работу как раз в течение марта-2023, когда рынок покинуло шесть игроков (из них пять НБУ исключил из реестров добровольно, а одну – принудительно).

"Но при более длинной ретроспективе статистика впечатляет. Для сравнения, в начале прошлого года на рынке было 137 лизинговых компаний. Иными словами, в течение 2022 года исчезла 41 компания, или 30% игроков . И, конечно, основной причиной такой тенденции стала война", - констатирует пресс-служба Нацбанка.

Что происходит на рынке лизинговых грузовиков?

Чтобы разобраться в актуальных трендах лизинга грузовых автомобилей, возникших за время полномасштабной российской агрессии, Delo.ua пообщалось с представителем компании-лидера в сегменте грузовых авто, генеральным директором "Скания Кредит Украина" Дмитрием Панченко. Он уточнил, что в общей сложности компания в 2022 году предоставила в лизинг почти 300 автомобилей , что составляет 50% от всех сделок по грузовикам по Украине. Несмотря на военное положение, компания возобновила финансирование уже в марте 2022 года, и суммарная стоимость новых контрактов составила примерно €25 млн .

Он назвал основные тренды отрасли, сформировавшиеся с начала великой войны:

Переориентация спроса с сегмента дорожного строительства на аграрные перевозки и общую логистику грузов. Дмитрий Панченко отмечает, что с марта 2022 года по настоящее время около 60% грузовиков Scania оформили в лизинг сельхозкомпании, поскольку государство-агрессор заблокировало украинские морские порты и агробизнес начал искать альтернативные виды логистики для экспорта зерна. До этого лизинговые грузовики преимущественно пользовались спросом для дорожных работ в рамках "довоенной" президентской программы "Большая стройка". В 2023 году аграрии заняли уже около 80% новых сделок компании, так как в условиях усложненной логистики морем и необходимости экспорта остатков зерна урожая еще в 2021 году агросектор активно покупает тягачи с полуприцепами для перевозки зерна и других агрокультур.

и общую логистику грузов. Дмитрий Панченко отмечает, что с марта 2022 года по настоящее время около грузовиков Scania оформили в лизинг сельхозкомпании, поскольку государство-агрессор заблокировало украинские морские порты и агробизнес начал искать альтернативные виды логистики для экспорта зерна. До этого лизинговые грузовики преимущественно пользовались спросом для дорожных работ в рамках "довоенной" президентской программы "Большая стройка". В 2023 году аграрии заняли уже около новых сделок компании, так как в условиях усложненной логистики морем и необходимости экспорта остатков зерна урожая еще в 2021 году агросектор активно покупает тягачи с полуприцепами для перевозки зерна и других агрокультур. Агросектор "подтягивает" лизинг грузовиков для смежных отраслей . Поскольку продовольственный сектор является критической отраслью экономики, инвестиции в сельхозпредприятия способствуют финансированию смежных предприятий и отраслей - ритейла, фуд-ритейла, предприятий топливного комплекса, которые завозят топливо на украинский рынок для удовлетворения спроса, а в 2022 году - для покрытия дефицита. Все эти отрасли также заказывают дополнительные грузовики Scania.



Спрос на грузовики сохраняется, несмотря на турбулентность на рынках экспорта и временные ограничения транзита агропродукции. Гендиректор компании отмечает, что ее клиенты сохраняют оптимизм, даже с учетом временных турбулентностей на политическом уровне в некоторых странах ЕС относительно транзита и экспорта украинской сельхозпродукции. Дмитрий Панченко уточняет, что в настоящее время аграрии активно готовятся к сезону или уже вошли в него, поэтому большая часть заказов техники приходится на середину-конец мая в соответствии с возможностью поставок и производства.



Что по сельхозтехнике?

Начальник отдела маркетинга компании OTP Leasing Игорь Матюшкин рассказал изданию, что в 2022 году продажи самоходной сельхозтехники (тракторов, комбайнов и самоходных опрыскивателей) из-за войны сократились на 48% - до 2,13 тыс. единиц, что сопоставимо с общим падением. Как отметил представитель компании, OTP Leasing за прошлый год профинансировал лизинг 138 единиц с/х техники, или 6,5% всех продаж.

Игорь Матюшкин уточняет, что в целом по объемам лизинга всех видов техники и оборудования его компания в 2022 году стала лидером по Украине с долей 47% .

В свою очередь, директор департамента агрофинансирования компании " УЛФ-Финанс " Сергей Милько прокомментировал изданию, что на рынке не ощущается уменьшение количества компаний-лизингодателей агротехники и оборудования, наоборот, отрасль быстро развивается на базе некоторых коммерческих банков. Однако объемы финансирования остаются меньше довоенных – дополнительные военные риски заставили пересмотреть подходы к рассмотрению кандидатур лизингополучателей.

Большое влияние на общий объем лизинга также оказывает инвестиционное финансирование в рамках "Доступные кредиты 5-7-9". На сегодняшний день госбанки активно наращивают портфель таких кредитов, что непосредственно влияет на доли лизинга в общем финансировании. Но, справедливости ради, имея гораздо больший ресурс, чем другие финучреждения, госбанки должны показывать более существенную динамику". Сергей Милько директор департамента агрофинансирования "УЛФ-Финанс"

Работает ли лизинг техники в прифронтовых регионах?

"Скания Кредит Украина" финансирует в лизинг технику во всех регионах Украины кроме временно оккупированных территорий, но внимательно оценивает потенциальных клиентов в зависимости от локации ведения ими бизнеса и имплементированного риск-менеджмента и кризисного плана на предприятиях. Дмитрий Панченко отмечает, что компания пытается поддержать предпринимателей, которые не сбежали от войны и продолжили работать в своем регионе и в целом по Украине. Ведь общая стратегия Scania – поддержка Украины и бизнеса здесь. Грузовики Scania оборудованы системой управления автопарком Fleet Management System, которая позволяет не только отслеживать актуальное местонахождение техники, но и помогает лизингополучателям эффективно отслеживать параметры качества вождения – соответственно, снизить затраты на эксплуатацию.

В свою очередь, представитель "УЛФ-Финанс" сообщил, что его компания с первых дней войны имела определенные опасения по поводу уничтожения российскими захватчиками предоставленной в лизинг техники. Для этого лизингодатель ввел ограничительные меры по будущему финансированию потенциальных клиентов на определенных территориях и по объектам лизинга, которые уже находились в пользовании. Это позволило компании не нарастить огромный объем финансирования в областях с боевым действиями и немного обезопасить ее от наблюдаемых в портфелях конкурентов неконтролируемых дефолтов.

По его словам, лизингодатель с началом большой войны пересмотрел некоторые условия рассмотрения запросов на предоставление техники, особенно сельскохозяйственной. Здесь речь идет не о расширении списка "риск-аппетитов" на время военного положения, скорее изменились подходы к рассмотрению каждого запроса отдельно. Подход к рассмотрению запросов на финансирование на условиях "массмаркета" пока остается слишком рискованным и не стоит на повестке дня.

Сергей Милько отмечает, что в настоящее время в Украине военные риски разделяют между собой и лизингодатель, и арендатор, потому что со стороны страховых компаний есть определенные риски, которые не покрываются. Поэтому в этом вопросе существенную роль играет текущая риск-политика, позволяющая за счет определенных ограничений обезопасить компанию от таких последствий.

"Если взять стоимость финансирования – нет, нет влияния военного риска, клиент не платит за агрессию со стороны России. Если мы о бизнесе – то главное найти понимание и определить эффективность финансирования, чем сделать акцент и такому риску и остановить в принципе возможность рассмотрения проектов ", - заключает Сергей Милько.

Кто будет платить страховку за уничтоженную технику?

Все три опрошенных издания представители рынка рассказали, что по сравнению с довоенным состоянием не произошло существенных изменений в страховании техники . Игорь Матюшкин уточняет, что возможность получения страхового возмещения за лизинговую технику, взорвавшуюся на мине в поле или уничтоженную в ангаре российской ракетой, зависит от того, признается ли это событие страховым случаем.

Несмотря на то, что ущерб, причиненный в результате боевых действий, скорее всего, не подлежит возмещению со стороны страховой компании, фиксировать нанесенный ущерб все равно необходимо, чтобы в будущем получить возмещение от государства". Игорь Матюшкин руководитель отдела маркетинга OTP Leasing

Дмитрий Панченко уточнил, что с началом полномасштабной войны НБУ запретил какие-либо расчеты с нерезидентами по кредитам, в результате чего перестраховщики перестали получать оплаты от страховых компаний, как с украинским, так и иностранным капиталом. Позже НБУ смягчил ограничение и перестрахование возобновилось. Стоимость страхования в зависимости от наполненности продукта и других параметров не сильно увеличилась по сравнению с 2021 годом. По его словам, на рынке страхования сейчас появляются продукты, предлагающие страхование лизинговой техники и от военных рисков, но с лимитами повреждений 50% или 30% ее стоимости – согласно предложениям страховых компаний.

По его словам, в 2022 году вопрос страховых выплат за уничтоженную полностью или поврежденную лизинговую технику в результате военных действий решался в основном благодаря поиску компромисса . Каждый частный случай приходилось решать отдельно, в зависимости от ситуации и возможности доказать конкретный случай - где-то весь автопарк был разрушен из-за ракетных обстрелов войсками агрессора, а где-то техника получила минимальные повреждения, например, осколками.



Какие "плюшки" предлагают лизингодатели?

Сергей Милько отмечает, что главный бонус получения техники в лизинг перед традиционным кредитованием или покупкой более дешевой б/у техники – доступность лизингового финансирования

Вопрос о скидках и бонусах пока не стоит от слова вообще. Имея такой бешенный дефицит на рынке кредитования – главное вовремя предоставить клиенту финансовое плечо. Если год назад собирались целые группы, которые занимались брейнштормом по программам лояльности и прочего, то сегодня главная цель - предоставить нужное финансирование вовремя". Сергей Милько директор департамента агрофинансирования "УЛФ-Финанс"

Кроме того, " УЛФ-Финанс " планирует возобновить финансирование в рамках госпрограммы "Доступный лизинг 5-7-9" , после принятых изменений в эту программу. Компания готова к расширению льготного финансирования, поскольку видит, что государство понимает и, главное, учитывает пожелания отрасли по поводу таких изменений.

Милько рассказал, что его компания не видит проблем в покупке техники за рубежом, давно работает с такими кейсами и оказывает полную поддержку для реализации подобных проектов.

Дмитрий Панченко добавляет, что Скания Кредит Украина уже давно продает клиенту не автомобили, а возможность планировать свой денежный поток - Vehicle as a Service. Лизингополучатель делает первичную инвестицию в 20-25% стоимости техники авансом, а другие 80%-75% может использовать , например, на финансирование посевной кампании, горюче-смазочные материалы или средства защиты растений, высвобождая таким образом свой оборотный капитал. Компания предлагает клиенту в лизинг новую или б/у технику как пакетное предложение: лизингодатель должен оплатить аванс для начала деловых отношений, а затем он получает к оплате единый счет на месячном базисе, в который уже будут включены такие продукты такие как лизинг, страхование или даже сервисные контракты. Такой концепт позволяет клиентам полностью сфокусироваться на профильном бизнесе.

Фактически, клиент получает не просто рассрочку для техники, а еще и все нужные продукты за 20% от стоимости автомобиля. Это позволяет финансовым или генеральным директорам компаний или их владельцам более эффективно использовать свой денежный поток и делать долгосрочные планы». Дмитрий Панченко гендиректор "Скания Кредит Украина"

Гендиректор "Скания Кредит Украина" отмечает, что хотя в стоимость финансирования и выросла в соответствии с ситуацией на рынках капиталов, но компания пытается смягчить этот эффект и сохранить предложения на довоенном уровне насколько это возможно – особенно для критических отраслей экономики.

В свою очередь Игорь Матюшкин напоминает о наличии у OTP Leasing партнерских программ с выгодными условиями финансирования. Финучреждение тесно сотрудничает с ЕБРР, за счет чего в 2022 году смогло профинансировать украинский аграрный сектор на сумму €39 млн. Согласно данным на сайте компании, она предлагает лизинг сельхозтехники в долларе США, евро и гривне на срок до 5 лет с авансом от 20%. Годовая ставка составляет от 23% в гривне, от 7,5% в долларе, от 6,5% в евро.

Какие возможности развития агролизинга?

Директор УОЛ Марина Масич заключает, что благодаря приведенным выше факторам доля лизинга в отечественном агросекторе имеет все предпосылки для роста . Потенциал и спрос на этот финансовый инструмент имеют выраженную положительную динамику, инфраструктура и количество активных игроков на рынке существенно не изменилось с начала российского вторжения. В то же время, существует ряд препятствий, не позволяющих действующим лизинговым компаниям заработать в полную силу и среди них, в частности, валютные ограничения на расчет с иностранными кредиторами.

Правление Национального банка Украины приняло изменения в постановление от 24 февраля 2022 г. № 18 "О работе банковской системы в период введения военного положения", в частности: определены случаи, в которых уполномоченным учреждениям разрешается осуществлять по поручению клиентов торговлю валютными ценностями, как и порядок осуществления этих операций;

зафиксирован официальный курс гривны к иностранным валютам, официальный курс гривны по специальным правам заимствования, а также расчетная цена банковских металлов на уровнях, на которых они действовали 24 февраля 2022 года;

приостановлен к отдельному решению расчет справочного значения курса гривни к доллару США согласно заключенным на валютном рынке Украины соглашениям по состоянию на 12.00;

определены случаи, в которых уполномоченным учреждениям разрешено осуществлять по поручению клиентов трансграничные переводы валютных ценностей из Украины;

запрещено уполномоченным учреждениям совершать какие-либо валютные операции с использованием российских и белорусских рублей; участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение в РФ или Республике Беларусь; для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в РФ или РБ.

определен порядок проведения ежедневных операций по покупке долларов США Национальным банком Украины у банков;



предоставлено право банкам осуществлять продажу клиентам иностранной валюты за счет собственной валютной позиции для выполнения этими клиентами собственных обязательств по кредитным договорам (включая проценты) перед банками;



предоставлено право банкам, имеющим остатки валютных ценностей в кассах к моменту принятия этого постановления, осуществить их продажу клиентам внутри остатка валютных ценностей.

В течение действия военного положения другие нормативно правовые акты Национального банка Украины действуют в части, не противоречащие этому постановлению. Какие ограничения ввел Нацбанк 24 февраля 2022? (Приховати)

Масич пояснила, что указанный фактор создает серьезные препятствия для получения нового финансирования от зарубежных партнеров и акционеров, которое нередко является единственным источником пополнения финресурса для лизингодателей. При этом иностранные партнеры готовы брать на себя риски и инвестировать в украинский сектор финлизинга даже во время действия военного положения, что, в некоторой степени, является уникальной ситуацией в сегодняшних реалиях.

Ограничения, которые в целом понятны для воюющей страны, в данном конкретном случае являются фактически блокирующим фактором в отношении любых иностранных инвестиций в лизинг агротехники, и, соответственно, для увеличения объемов финансирования этого сегмента, ведь привлекать средства от широких масс лизингодателям запрещено. Таким образом, ограничения на расчет с иностранными кредиторами наносят прямой ущерб экономике страны в условиях критического дефицита валютного ресурса, уменьшая возможности ее восстановления.