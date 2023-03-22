Страхование в 2022 году – опыт войны

В интервью Delo.ua председатель правления СК VUSO Андрей Артюхов рассказал о том, как СК VUSO встретило войну и в течение года приспособилось к новым реалиям, о покупке СК “АСКА” и дальнейшем объединении компаний, о перспективах развития медицинского страхования, которое может стать интересным направлением для игроков рынка и о прогнозах развития страховой отрасли в 2023 году.

– В последнее время сделки M&A на страховом рынке редкость. Почему владельцы и менеджмент VUSO решились на покупку «АСКА»? Планируете приобрести других страховщиков?

– Мы большая компания с украинским капиталом, которая в 2001 году начала свой путь в Украине. Наша цель – быть представленными в наиболее важных сегментах страхового бизнеса Украины. В 2021 году у компании был запрос на увеличение своего присутствия в сегменте корпоративного страхования. Это достаточно сложный элемент страхового рынка. Мы решили сфокусироваться на поисках, развитии и поглощении уже существующего бизнеса. Так сложилось, что наше внимание привлекла страховая компания «АСКА», которая была одним из старейших страховщиков Украины и специализировалась на корпоративном направлении. Она имела достаточно большой опыт страхования корпоративных клиентов, была новатором многих специализированных корпоративных программ. Также имела достаточно развитую экспертизу на уровне специалистов по андерайтингу, оценке рисков и урегулированию.

Сейчас мы находимся в стадии объединения компаний. Это очень сложный процесс, особенно в военное время.

- Планируете ли объединить компании в одно юридическое лицо? Предусмотрен ли ребрендинг «АСКА»?

– Да, сейчас происходит объединение двух компаний в одно юридическое лицо – реорганизация компании «АСКА» через присоединение к СК VUSO. Юридические моменты согласовываются, мы на финальной стадии и уже в первом квартале 2023 планируем завершить объединение и провести собрание акционеров обеих компаний. Тогда АСКА в определенный момент прекратит существование как юридическое лицо, а все обязанности перед клиентами и все активы перейдут в СК VUSO.

Представительства "АСКА" уже перешли к нам и брендируются под логотипом VUSO, штат специалистов почти перешел к нам. Совсем его переведут до окончания объединения.

- Значит ли это соглашение, которое VUSO получило активы на рынке страхования жизни? Как вы планируете развивать это направление?

– Нет, наше соглашение не предусматривало объединение со страховой компанией «АСКА-Лайф». Компания VUSO имеет лицензии на рисковые виды страхования, поэтому при объединении нас интересовал именно этот сектор.

– Какую стратегию развития реализует VUSO, покупая другие СК? Какие задачи решает, по каким направлениям планирует усилиться?

– Получив опыт и портфель клиентов «АСКА», СК VUSO планирует расширить свое присутствие на корпоративном рынке с параллельным развитием деятельности на рынке физических лиц. Это объединение позволяет нам быть более универсальной страховой компанией, которая может работать в обеих категориях. Кроме того, это улучшение качества обслуживания клиентов. Для клиентов АСКА переход был бесшовным, неощутимым в сервисе.

В то же время благодаря усилению команды специалистами, развитию и укреплению региональной сети сотрудничающих с нами учреждений, сервисы стали более удобными для клиентов. Учитывая результаты деятельности, VUSO становится все более активным игроком на рынке медицинского страхования.

– Чем интересен этот рынок? Какие конкурентные преимущества формирует команда VUSO в сфере медицинского страхования?

– СК «VUSO» за 9 месяцев 2022 года увеличила свой страховой портфель по медицинскому страхованию почти вдвое. Это, среди прочего, результат перевода клиентов из «АСКА». Для нас рынок медицинского страхования очень интересен, в частности, корпоративными клиентами, когда работодатель страхует своих работников. Мы считаем, что конкурентными преимуществами есть быстрый сервис, применение лучших практик работы колцентра, использование современных технологий, онлайн-коммуникация с клиентами.

Этот рынок интересен тем, что в последнее время наблюдается тенденция к дальнейшему росту даже в военных условиях. В Украине низкий уровень проникновения этого продукта, достаточно малый процент работодателей предлагает работникам медицинское страхование. Это хороший тренд, это привлекательное преимущество на рынке труда. Поэтому все большее число компаний начинают учитывать медицинское страхование в соцпакете работников.

Что касается конкурентных преимуществ, то лучший клиентоориентированный сервис для застрахованных – это всегда приоритет для СК VUSO, особенно когда это касается здоровья наших клиентов.

Собственный медицинский ассистанс 24/7 обслуживает наших клиентов, застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования. Несмотря на вызовы военного времени, работа ассистанса не останавливалась ни на минуту, напротив, были внедрены современные программные и технические решения, позволяющие нам оперативно прорабатывать все обращения и организовать необходимую помощь клиентам в партнерских лечебных учреждениях.

За 2022 год работники ассистанса обработали 185 210 обращений, организовали для застрахованных более 112 000 услуг. Свидетельством удачной работы нашего сервиса является то, что постоянные клиенты остаются с нами, продлевая договоры страхования на следующий период.

В январе 2023 года по сравнению с началом 2022-го количество клиентов компании выросло втрое и в настоящее время составляет почти 100 тыс. застрахованных, которые круглосуточно получают необходимую помощь и поддержку.

Текущий SLA превышает 85%, то есть большинство наших клиентов получает ответ оператора в течение 20 сек., при этом средний показатель скорости соединения составляет 7-8 сек.

Основными задачами в 2023 году является дальнейшее масштабирование службы медицинского ассистанса и улучшение сервиса через использование новейших технологий и обеспечение доступа клиентов к качественному лечению.

- На чем вы сконцентрированы больше — на классическом ДМС или на страховании рисков, в том числе медицинских, для выезжающих за границу?

– Сейчас мы сконцентрированы на страховании корпоративных клиентов, о чем свидетельствует наш рост. Если весь рынок за 9 месяцев 2022 г. снизился на 17% из-за агрессии со стороны России, то в СК VUSO рост составляет 93%. Конечно, рынок медицинского страхования для выезда за границу упал, работа туроператоров прекратилась, массового туризма нет, отсутствуют авиарейсы — рынок страхования этого направления заснул.

Как только мы одержим победу, откроем небо и начнут курсировать гражданские самолеты, он быстро наберет обороты, потому что украинцы свободная нация, которая любит путешествовать.

- Как изменился рынок страхования для выезжающих за границу в 2022 году, как на нем сказалось введение военного положения?

– Рынок ВЗК сейчас сконцентрирован на тех, кто вынужденно уехал за границу. Этих клиентов невозможно назвать туристами, но у них есть запрос на страхование, особенно в тех странах, где нет социальных программ обеспечения медицинской защиты наших граждан.

– Каковы итоги работы страхового рынка в военном 2022 году?

– Страховой рынок в 2022-м сократился, как и бизнес в целом. Это сокращение в гривневом эквиваленте составит примерно 26-27%, в долларовом, конечно, больше. Но следует понимать, что ситуация могла быть хуже, если бы действия государственных органов были бы менее эффективными. Такое снижение оптимистичный сценарий. В марте 2022 года мы думали, что ситуация будет хуже. Некоторые виды страхования уменьшились по объемам, другие увеличились, в частности «Зеленая карта», где рост более чем вдвое.

Нам пришлось приспосабливаться, в частности, по актуальным страховым рискам. Уже 1 июня 2022 г. компания первой на рынке страхования дополнила продукты КАСКО опцией с военными рисками. Мы нашли такое дополнение, которое было бы сбалансировано в отношении рисков, принимаемых компанией, и с учетом пользы для клиентов. Впоследствии мы увидели, что это было верное решение, и некоторые компании пошли схожим путем.

– Каким будет для страховщиков новый 2023 год?

– Мы считаем, что 2023 год будет сложным. Он будет сложнее предыдущего, поскольку в 2022-м большое количество постоянных клиентов перестали пользоваться страхованием. Однако у нас происходил приход новых клиентов, хотя он был меньше, чем отток имеющихся.

Мы считаем, что страховой рынок будет сосредоточен на качественном обслуживании, правильной оценке рисков и формировании необходимых инструментов для их минимизации.

СПРАВКА. Сотрудники и страховая компания присоединились к сопротивлению российской агрессии и активно поддерживают ВСУ: в течение 9 месяцев VUSO передала оборудование и ТМЦ непосредственно военным частям (более 10 дронов, квадрокоптеры, аккумуляторы и т.п.) на 2,4 млн грн. Также приобрели и передали более 35 автомобилей в ТЦК для наших защитников и защитниц.